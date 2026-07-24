Во что на самом деле обходится война в Иране по сравнению с предыдущими конфликтами США и бюджетами НАТО (Le Figaro, Франция)

Figaro: расходы США на войну с Ираном сопоставимы с помощью ВСУ

Война с Ираном обошлась Пентагону в десятки миллиардов долларов, пишет Figaro. Издание сравнило официальные данные с затратами США на другие конфликты и пришло к нестандартным выводам.

Адриен Без (Adrien Bez)

Во вторник 21 июля, выступая перед бюджетным комитетом Сената, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что расходы США на войну с Ираном с 28 февраля достигли 37,5 миллиарда долларов. Le Figaro сопоставил эту цифру с оборонными бюджетами стран НАТО, а также с расходами, понесенными американской армией в предыдущих конфликтах.

Пять месяцев боевых действий — и внушительный счет. Во вторник 21 июля, выступая перед бюджетным комитетом Сената, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что расходы США на войну с Ираном с 28 февраля достигли 37,5 миллиарда долларов (с учетом некоторых прогнозируемых расходов до 30 сентября). Разумеется, это лишь предварительная цифра: хрупкое перемирие мая и июня рухнуло, и в последние недели боевые действия вспыхнули с новой силой. Ряд СМИ, включая NBC News, оценивают реальные затраты в 80–100 миллиардов долларов.

Но даже если исходить из данных Пентагона, что на самом деле означают эти 37,5 миллиарда? Чтобы понять масштаб, мы сравнили их с оборонными бюджетами ряда стран НАТО, расходами на другие войны США и годовыми тратами Пентагона. Расшифровка — в цифрах.

Менее 5% годового бюджета Пентагона

Бюджет Пентагона на 2026 год составлял 901 миллиард долларов. Война в Иране — это 4,2% от этой суммы. Однако в июле 2025 года в рамках "Закона об одном большом красивом билле" Трампа было выделено еще 152 миллиарда, которые Пентагон планирует почти полностью потратить в 2026 году. С учетом этих средств общий бюджет достигает 953 миллиардов, а доля войны в Иране снижается до 3,9%.

Однако Пит Хегсет и начальник Генштаба Дэн Кейн заявили перед Сенатом, что дополнительное бюджетное финансирование — оцениваемое в 67 миллиардов долларов — является "срочным" и "необходимым" для финансирования продолжения операций на Ближнем Востоке. Сенатор-демократ Джинн Шахин оспорила эту оценку, подчеркнув, что Пентагон еще не потратил половины из 152 миллиардов долларов, выделенных в июле 2025 года, — то есть 75 миллиардов. По ее словам, достаточно было бы "запросить разрешение на перевод уже утвержденных средств", а не "просить американский народ взять на себя стоимость войны, которую он не поддерживает". Но Пит Хегсет объяснил, что эти деньги были "направлены" на другие инвестиции, дорогие сердцу Дональда Трампа, такие как "Золотой купол" — проект американского противоракетного щита.

Столько же, сколько Испания тратит за год

Только за пять месяцев войны в Иране (или за семь, если считать до 30 сентября) Соединенные Штаты потратили столько же, сколько Испания за весь 2025 год по всем статьям оборонного бюджета. Кроме того, 37,5 миллиарда долларов — это больше, чем годовой оборонный бюджет любой из 24 стран НАТО (всех членов альянса, кроме Канады, Франции, Германии, Польши, Великобритании и Италии).

173 доллара на каждого американского налогоплательщика

Ежегодно заместитель министра обороны по финансовым вопросам оценивает, во что обходятся американскому налогоплательщику войны, в которые вовлечена страна. Последний такой доклад датируется февралем 2025 года, и война в Иране в нем, разумеется, не учтена. Но если исходить из данных о числе налогоплательщиков за 2024 год (около 216 миллионов), можно подсчитать, что на сегодняшний день конфликт обошелся каждому из них в 173 доллара.

А как это соотносится с другими войнами США?

С 20 марта 2003 года (начало вторжения международной коалиции) по 18 декабря 2011 года (вывод американских войск) война в Ираке обходилась Соединенным Штатам в среднем в 79,1 миллиарда долларов в год, по данным Министерства обороны. При 37,5 миллиарда за пять месяцев войны в Иране Пентагон движется более быстрым темпом (это соответствовало бы 90 миллиардам за год, при условии равномерного расходования средств, без эскалации или затишья). Однако в Ираке США задействовали сухопутные силы, тогда как нынешний конфликт с Ираном пока ограничивается авиаударами. К тому же расходы на Ирак резко выросли в 2007 году (119 миллиардов) и 2008-м (130 миллиардов) в связи с отправкой подкреплений — этот эпизод известен как "наращивание контингента".

Еще один крупный конфликт последних десятилетий — Афганистан. Он обходился Америке в среднем в 42,1 миллиарда долларов в год с 2001 года (первая американо-британская операция) по 2021-й (вывод войск). Что касается интервенции в Ливии в 2011 году, по длительности сопоставимой с иранской кампанией, она обошлась США в 896 миллионов — 1 миллиард долларов. Это несопоставимо с 37,5 миллиарда, потраченными на Иран.

Все эти сравнения требуют осторожности: нынешнюю войну на Ближнем Востоке Америка ведет в одиночку, тогда как в прежних конфликтах она действовала в составе международных коалиций или под эгидой НАТО. И последнее сопоставление: расходы на Иран примерно равны тому, что США потратили на поддержку Украины в борьбе против России в 2023 году (39,2 миллиарда) и в 2024-м (30,5 миллиарда).