Японию могут в один прекрасный день вышвырнуть за борт: Ю Коидзуми рассуждает об опасностях японо-американского альянса (Courrier Japan, Япония)

Коидзуми: Японии пора готовиться к сокращению военного присутствия США в Азии

Токио нельзя полностью полагаться на Вашингтон, утверждает Ю Коидзуми в комментарии Courrier Japon. Аналитик считает, что Японии необходимо быть готовой к сокращению военного присутствия США в Азии и по-новому обеспечивать собственную безопасность.

Международный порядок, сформировавшийся после холодной войны, потрясен до основания. Происходят беспрецедентные события — конфликт на Украине и в секторе Газа, война с Ираном. Исторически Япония привыкла полагаться на Соединенные Штаты — но как теперь стране противостоять этим изменениям? Что делать с новым характером американо-японского альянса? Военный аналитик Ю Коидзуми рассказывает о перспективах, которые ждут страну Восходящего солнца впереди.

Сохранение глобального порядка отвечает национальным интересам Японии

— Могут ли Соединенные Штаты вывести войска, расквартированные на территориях стран-союзников?

Ю Коидзуми: Частичный вывод войск из Европы уже начался. Союзники стараются сделать все возможное, чтобы сохранить удерживаемые позиции, но уже совершенно очевидно — им это не удастся. Именно поэтому европейские страны увеличивают свои расходы на оборону, укрепляют военный потенциал и даже вновь вводят воинскую повинность, которая была отменена после холодной войны. Будущее, в котором Соединенные Штаты перестанут отвечать за безопасность стран Евросоюза, уже не за горами.

Аналогичным образом, Япония должна подготовиться к значительному сокращению присутствия США в Азии, сколько бы мы не стремились сохранить американо-японский альянс. Это произойдет уже в середине XXI века. Если мы не будем готовы, после ухода Соединенных Штатов в Японии разразится паника.

В первую очередь, стране Восходящего солнца следует внимательно наблюдать за действиями Европы. Правда, есть нюанс — в Азии нет такой структуры, как НАТО. Нет здесь и ядерных государств, сравнимых с Великобританией или Францией. Именно поэтому Японии необходимо со всей серьезностью отнестись к изучению альтернативных путей обеспечения безопасности нашей страны и всего региона после вывода американского воинского контингента.

Загвоздка в том, что Япония не может позволить себе выступать за ядерное оружие — это подорвет моральные ценности режима ядерного нераспространения и увеличит риск международных санкций. Нам нужно подумать о том, как можно сохранить "ядерный зонтик" США в максимально возможном объеме — а также о том, как интегрировать Китай в систему контроля над вооружениями. Это наиболее реалистичные контрмеры. До сих пор Китай отвергал эту идею, утверждая, что его ядерный потенциал намного меньше, чем у Америки и России. При этом Вашингтон давно настаивал на расширении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и включении в него Пекина — именно по причине стремительного расширения ядерной мощи последнего. Возможно, в нынешних условиях это все же удастся реализовать.

Давайте попробуем заглянуть в будущее, в середину XXI века. Маловероятно, что нынешний конфликт между США и Китаем и напряженность в японо-китайских отношениях будут продолжаться бесконечно. В какой-то момент Японии придется скорректировать свои отношения с Китаем и использовать ослабление напряженности в качестве важного дипломатического инструмента. Я считаю, что, сформулировав такую долгосрочную и грандиозную стратегию, Япония сможет адекватно отреагировать на будущий вывод из Азии ядерных сил Вашингтона.