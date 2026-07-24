Hensoldt присоединилась к немецкой промышленной группе под эгидой Boeing по БЛА MQ-28 Ghost Bat

ЦАМТО, 23 июля. Немецкая компания Hensoldt AG вошла в состав германской промышленной группы под эгидой Boeing по БАК MQ-28 Ghost Bat, формируемой в рамках предложения ВВС Германии по программе совместного боевого применения БЛА и пилотируемой авиации Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Как сообщается в пресс-релизе Hensoldt AG от 22 июля, соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан сторонами на международной авиационно-космической выставке Farnborough International Airshow 2026.

Согласно условиям соглашения, Hensoldt предоставит платформенно-независимые технологические решения в области сенсорных систем и компонентов системы управления боевым применением, а также услуги по интеграции указанных подсистем на борту БЛА MQ-28 Ghost Bat. Компания также заявила о готовности использовать многолетний опыт технического обслуживания и продления жизненного цикла для обеспечения эксплуатационной готовности платформы в рамках германской системы обеспечения обороны, в случае принятия положительного решения Бундесвером о выборе БЛА.

Руководитель дивизиона мультидоменных решений Hensoldt Дитмар Телен заявил, что вклад компании выходит за рамки поставки сенсорного оборудования и включает интеграцию систем управления боевым применением, а также закрепление национальных ключевых технологий в рамках предлагаемого решения.

Президент подразделения Boeing Germany Михаэль Хайдингер отметил, что компетенции Hensoldt в области сенсорных технологий и интеграции систем управления укрепят промышленную команду и позволят предложить Люфтваффе суверенное германское решение по программе CCA.

С присоединением Hensoldt германская промышленная группа под эгидой Boeing по программе MQ-28 Ghost Bat теперь включает четыре национальных немецких партнера – Rheinmetall, Diehl Defence, Rohde & Schwarz и Hensoldt.

Ранее, 31 марта 2026 года, компании Rheinmetall и Boeing Australia подписали стратегическое соглашение о совместном продвижении MQ-28 Ghost Bat для нужд Бундесвера, в рамках которого Rheinmetall определена в качестве системного менеджера программы на территории Германии, отвечающего за интеграцию БЛА в существующие и перспективные системы управления и вооружения. В июне 2026 года на выставке ILA-2026 в Берлине к команде присоединились Diehl Defence, ответственная за интеграцию средств поражения класса "воздух-земля", и Rohde & Schwarz, обеспечивающая архитектуру защищенной связи на базе широкополосной системы NEMACS.

Дополнительно на выставке Farnborough International Airshow 2026 руководитель программы MQ-28 со стороны Boeing Глен Фергюсон сообщил о присоединении к международной промышленной кооперации по БЛА также компаний Leonardo и Eaton, при этом участие Hensoldt ориентировано непосредственно на германский рынок в рамках конкурса CCA.

БЛА MQ-28 Ghost Bat разработан компанией Boeing Defence Australia и рассматривается в качестве наиболее технически зрелого образца в классе "надежный ведомый" (CCA), совершившего свыше 150 испытательных полетов. Германия рассматривает возможность принятия на вооружение доработанного варианта аппарата к 2029 году в рамках концепции "надежный ведомый" для совместного применения с пилотируемой авиацией.