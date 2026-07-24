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Военное обозрение

И триллиона мало: в США одобрили рекордный военный бюджет на 2027 год

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Источник изображения: topwar.ru

Палата представителей США одобрила законопроект об оборонной политике на 2027 финансовый год. Документ предполагает рекордные военные расходы в размере 1,15 трлн долларов. За него проголосовали 216 депутатов, против – 212. Теперь законопроект направлен в Сенат.

Документ предусматривает дополнительное финансирование в 60 млрд долларов на военные нужды. Большая часть, как ожидается, будет направлена на покрытие расходов, связанных с войной против Ирана.

Примечательно, что поддержка законопроекта оказалась крайне узкой. За него проголосовали только шесть демократов, а против – семь республиканцев. Это говорит о глубоком расколе в Конгрессе по вопросам внешней политики и оборонных расходов.

Пентагон продолжает наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Принятый бюджет – ещё одно подтверждение того, что Вашингтон готов тратить триллионы на военные авантюры. Впрочем, как показывает голосование, даже внутри правящей партии есть те, кто сомневается в необходимости таких затрат. Остаётся открытым вопрос, как долго американские налогоплательщики будут готовы оплачивать бесконечные конфликты, пока внутренние проблемы остаются нерешёнными.

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Страны
Иран
США
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