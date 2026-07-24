Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на сумму 1,15 трлн. долларов

ЦАМТО, 23 июля. Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете на сумму 1,15 трлн. долл., сообщает The Washington Post. Документ был одобрен 216 голосами против 212.

Параллельно нижняя палата Конгресса продвинула бюджетную резолюцию на 95 млрд. долл. Она включает 73 млрд. долл. дополнительного финансирования для Пентагона и спецслужб на покрытие расходов на войну с Ираном.

Проект прошел с минимальным преимуществом (216 против 214) без поддержки со стороны Демократической партии, отмечает "Коммерсант".

Оба инициативы сталкиваются с серьезным сопротивлением в Сенате, отмечает WP. Демократы критикуют документы за отсутствие механизмов ограничения военной активности администрации Дональда Трампа на Ближнем Востоке, а фискально консервативные республиканцы недовольны отсутствием сокращений других статей бюджета для покрытия новых расходов.

Как напоминает "Коммерсант", на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что к концу сентября расходы США на войну с Ираном составят около 37,5 млрд. долл. Он предупреждал, что если деньги не будут выделены в срочном порядке, то у ВМС и ВВС возникнет острая нехватка бюджета уже в ближайшие недели.