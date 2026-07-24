ЦАМТО: США создают дешевую ракету PAC-3 ACE для ЗРК Patriot специально для борьбы с дронами

ЦАМТО, 23 июля. США создают дешевую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для ЗРК Patriot специально для борьбы с беспилотниками, а ее стоимость может составить до миллиона долларов за единицу.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее компания Lockheed Martin представила новые ракеты-перехватчики PAC-3 ACE для ЗРК Patriot, производство которых будет обходиться более чем в два раза дешевле, чем существующая система перехвата PAC-3 MSE (около 4 млн. долл. за ракету). Новые ракеты будут оснащены стандартным программным обеспечением и будут производиться совместно с европейскими партнерами.

"Очевидно стремление производителей современных средств ПВО/ПРО иметь в комплекте существующих ЗРК и ЗРС относительно дешевые при массовом производстве зенитные ракеты, адаптированные, в первую очередь, для поражения БЛА", – сказал И.Коротченко.

По его словам, нынешние ракеты к комплексу Patriot PAC-3 "нерационально использовать для уничтожения беспилотников, поскольку ценовые параметры, темпы производства не позволяют в полной мере использовать такие классы управляемых ракет для борьбы с ними", а стоимость новой ракеты PAC-3 ACE может составить до миллиона долларов.

"Именно поэтому новая, малогабаритная, дешевая, относительно несложная в производстве ракета нового типа – это ответ на изменение конфигурации средств воздушного нападения и адаптация под те типы военных конфликтов, которые будут характерны на нынешнем этапе, как минимум, на протяжении ближайших 10-15 лет", – резюмировал И.Коротченко.