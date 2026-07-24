«А почему Израиль не бомбит»: в США обсуждают войну против Ирана в одиночку

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В американских медиа живо обсуждается вопрос, связанный с возобновлением войны против Ирана. И одна из резонансных тем связана с действиями, а точнее – бездействием – Израиля. С момента начала новых волн ударов по городам Ирана Соединёнными Штатами Израиль таких ударов (как минимум – с официальным подтверждением) не наносил.

В связи с этим в американской экспертной среде обсуждается вопрос о том, «а почему Иран должны бомбить только США, ведь такие атаки должны быть в приоритете для Израиля?»

Обсуждая ситуацию, в США озвучена идея о том, что молчит Израиль неспроста:

Почему Израиль молчит? Никто из экспертов даже не допускает вероятности того, что причина заключается в почти полном исчерпании запасов ракет-перехватчиков.

Версия о том, что у Израиля после предыдущих волн «горячего» конфликта против Ирана в значительной степени был исчерпан арсенал зенитных управляемых ракет, вполне имеет право на существование. Иран наносил удары по Израилю ежедневно, а после объявленного «перемирия» в тех же США командование заявило о необходимости интенсифицировать поставки для израильской ПВО-ПРО зенитных ракет для восполнения запасов. Вполне могло случиться так, что пока это восполнение на 100% не завершено. А потому, как только это произойдёт, Израиль вполне может подключиться к бомбардировкам иранской территории.

Высказывается и другая версия о причине «молчания» Израиля. Состоит она в том, что Нетаньяху и израильские спецслужбы ищут поддержки со стороны монархий Ближнего Востока, чтобы «подбить» их на сухопутную операцию против Исламской Республики. С курдами пока не срастается, но такая работа в любом случае продолжается. И Ирану в этом плане нужно, что называется, держать ухо востро.