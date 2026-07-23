Defence24: поляков готовят к появлению в небе БПЛА, которые объявят российскими

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заранее готовит общественное мнение к появлению в польском небе украинских дронов, пишет Defence24. Нет никаких сомнений, что возможные инциденты сразу же объявят российскими провокациями. Без каких-либо доказательств.

Войцех Козел (Wojciech Kozioł)

"Захваченные украинские беспилотники русские могут использовать для провокаций против восточного фланга НАТО, против стран Балтии, Финляндии, Румынии, а также против Польши", – заявил вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш. Министр обороны добавил, что Польша по этому вопросу находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и Украиной.

"Осень будет для Украины очень тяжелой", – предупредил глава польского Минобороны, ссылаясь на ограниченные возможности украинского государства в области обороны и производства. В связи с этим он напомнил о возможности переноса производства и обслуживания систем Patriot в европейские страны, в том числе в Польшу.

Косиняк-Камыш добавил, что Россия в ближайшее время продолжит осуществлять действия ниже порога войны против стран НАТО и Восточного фланга. Он отметил, что все польские спецслужбы тесно сотрудничают с партнерами в регионе для предотвращения всевозможных провокаций и для герметизации границ, особенно сейчас, когда миграционное давление в странах Балтии заметно усилилось.

Вице-премьер особо отметил, что Москва будут использовать любую возможность для разжигания вражды между Польшей и Украиной. Одним из таких чувствительных факторов, который был немедленно использован Кремлем, он назвал решение Владимира Зеленского о присвоении подразделению ВСУ имени "героев УПА*".

Глава Минобороны также заявил о возможной российской провокации с использованием украинских беспилотников, которые были захвачены русскими. Политик отметил, что все страны восточного фланга НАТО знают об этом и готовы к таким событиям. Он добавил, что Польша и Украина постоянно обмениваются информацией и предупреждают друг друга о потенциальных угрозах.

"Еще одна тема касалась провокаций Российской Федерации. Русские и дальше будут эскалировать гибридную войну, создавая помехи GPS, совершая различные диверсии и провокации с помощью беспилотников, для организации которых они могут использовать украинские дроны, оказавшиеся в распоряжении российской армии в последние недели, когда Украина интенсифицировала свои действия, направленные на разрушение критической инфраструктуры Российской Федерации. Эти дроны могут быть использованы для российских провокаций против восточного фланга НАТО, против стран Балтии, Финляндии, Румынии, а также против Польши", – заявил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что предсказать все события на 100% невозможно, поэтому так важно политическое и военное взаимодействие между союзниками и дальнейшие инвестиции в вооружение, особенно в области противовоздушной обороны.

Вице-премьер также напомнил о недавних договоренностях, достигнутых на саммите НАТО в Анкаре. Особое внимание он обратил на планы Альянса по созданию трубопроводов в направлении Центральной и Восточной Европы. Политик заявил, что Варшава будем добиваться того, чтобы центр управления всем этим проектом был расположен в Польше.

*запрещенная в РФ экстремистская организация