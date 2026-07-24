Требуется для перевооружения против России и Китая: больше хлопка (The Wall Street Journal, США)

WSJ: НАТО наращивает переработку хлопка для выпуска боеприпасов

Для выпуска боеприпасов против России НАТО не хватает не только заводов, но и хлопка, пишет WSJ. Западные страны вынуждены спешно наращивать производство нитроцеллюлозы — ключевого компонента артиллерийских снарядов, пытаясь снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Суне Энгель Расмуссен (Sune Engel Rasmussen)

Бержерак, Франция — Сегодня военным стратегам требуются огромные запасы беспилотников, вычислительных мощностей и... хлопка. У НАТО их недостаточно.

Несмотря на все цифровое волшебство в зонах боевых действий, военные кампании по-прежнему требуют взрывной мощности — а основная ее часть поступает с тех же самых заводов, что выпускают футболки и простыни.

Нитроцеллюлоза или пироксилин — незаменимый химический материал практически для всех современных систем боеприпасов. При обработке кислотой она легко воспламеняется и действует как метательное вещество, вызывая мощное расширение газа, необходимое для запуска артиллерийских боеприпасов на расстояние до 100 километров.

Исторически нитроцеллюлоза изготавливалась из так называемого линта или очесов — коротких пушистых волокон, остающихся на семенах хлопка после удаления основных. И скудность поставок — одно из самых серьезных препятствий на пути НАТО в попытках создать достаточные арсеналы для противодействия крепнущей мощи России и Китая.

Вооруженные силы североатлантического альянса под началом США наращивают поставки пироксилина. Еще одна задача — повысить самообеспеченность в области закупок и переработки, одновременно снизив зависимость от иностранных поставщиков.

США получают основную часть необходимого хлопкового пуха внутри страны, но всё равно намерены значительно увеличить производство и увеличить мощности по его переработке в нитроцеллюлозу.

В Европе, где фермеры заменили хлопок другими культурами еще много веков назад, страны долгое время завозили хлопковое волокно и нитроцеллюлозу из Китая. В настоящее время они расширяют собственное производство и присматриваются к альтернативным природным ингредиентам.

Изготовление стальных боеголовок и танков требует времени, однако нарастить производство нитроцеллюлозы — задача еще более сложная. Тротил, взрывчатое вещество, используемое в артиллерийских снарядах, также в дефиците, и во всей Европе имеется лишь один завод по его производству — в Польше.

"Можно инвестировать в любые производственные мощности, какие только пожелаете, но для большинства отраслей промышленности реальная проблема сегодня — ключевые материалы, в частности нитроцеллюлоза и тротил", — объяснил Питер Рассел, руководитель отдела по связям с инвесторами Чехословацкой группы, ведущего европейского производителя 155-мм артиллерийских снарядов.

В США фактически работает лишь один нитроцеллюлозный завод в Виргинии, тогда как в Европе их несколько. Военная компания Eurenco недавно возобновила производство на заводе в Бержераке на юге Франции. Роботизированная сборочная линия упаковывает нитроцеллюлозу, по консистенции как зубную пасту, в цилиндры, по форме напоминающие большие рулоны туалетной бумаги.

После высыхания легковоспламеняющиеся цилиндры отправляются на передовую, где орудийные расчеты закладывают до шести штук в артиллерийские системы, такие как гаубицы, в зависимости от расстояния, с которого они намерены вести огонь.

Для самообеспеченности Европе крайне важно развивать собственный химический потенциал, считает исполнительный директор Eurenco Тьерри Франку. Однако строительство новых заводов по производству боеприпасов в Европе — сложная задача из-за существующих юридических и бюрократических ограничений.

В результате обычный 155-мм артиллерийский снаряд обычно состоит из комплектующих из полудюжины стран.

"Мы не можем иметь все возможности в одном государстве, — сказал Франку. — Мы должны признать эту взаимозависимость между странами".

По словам лидеров отрасли, Европе необходимо более чем удвоить текущие производственные мощности, доведя их до 20 тысяч тонн нитроцеллюлозы в год, чтобы обезопасить свои поставки от форс-мажоров. Пентагон также стремится свести к минимуму зависимость от зарубежных стран и наращивает запасы сырья и мощности по переработке пироксилина.

"Нам нужно сократить каналы поставок, чтобы выдержать даже войну, — сказал исполнительный директор норвежско-финской оборонной компании Nammo Мортен Брандцег. — У Китая и других стран могут быть иные цели, они играют решающую роль в цепочке поставок".

Нитроцеллюлозу изобрел в середине 19-го века швейцарский химик Кристиан Фридрих Шёнбейн, случайно обнаружив, что после погружения в кислотную смесь хлопок становится легко воспламеняющимся. Важно отметить, что при воспламенении он не выделяет дыма, который выдает позиции солдат. Вскоре он получил широкое распространение.

Европейская военная промышленность постепенно сокращает дефицит продукции. Немецкий оборонный гигант Rheinmetall переоборудует гражданский завод по производству нитроцеллюлозы для военных нужд. Польша открывает новое производство. Eurenco курирует пилотный проект в Швеции по переработке текстильных отходов в нитроцеллюлозу.

Еще одно решение этой насущной проблемы растет в лесах Скандинавии. Нитроцеллюлозу можно получать из пульпы — древесной массы. Компания Nammo производит нитроцеллюлозу на заводе Vihtavuori в Финляндии из древесной массы местного производства.

Eurenco также отказалась от хлопка в пользу древесины. К тому же постепенно склоняются и производители из США и Канады. Однако переход осуществляется медленно и пока в недостаточных масштабах.

Чехословацкая группа приобрела немецкое предприятие по производству нитроцеллюлозы и намерена к концу года обеспечить всю цепочку поставок артиллерийских снарядов различного калибра на предприятиях в ряде европейских стран.

На мощностях в Словакии огромные гидравлические прессы нагревают стальные цилиндры до 1000 градусов, а затем придают им форму боеголовок. На другом заводе роботы начиняют снаряды тротилом. На третьем, расположенном в отреставрированных корпусах времен холодной войны в лесу, где бродят олени, женщины с длинными накрашенными ногтями собирают крошечные узлы для воспламенителей, которые приводят в действие нитроцеллюлозу в боезаряде.

Россия, в свою очередь, тоже зависит от Пекина в поставках нитроцеллюлозы, и Вашингтон стремится их пресечь, вводя санкции против китайских компаний за продажу этого материала Москве.

Лидеры отрасли жалуются, что зашли в тупик из-за нежелания правительств западных стран осуществлять долгосрочные инвестиции в оборону. Однако ситуация постепенно выправляется.

"Отрасль обязана наращивать производственные мощности и осуществлять инвестиции. Но для этого нам нужны долгосрочные контракты, и об этом говорилось годами, — сказал генеральный директор Nammo Брандцег. — И вот это происходит — и в нашей области, и с боеприпасами, и с ракетными двигателями и так далее. И это открывает возможности для дальнейших инвестиций".