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ЦАМТО

Одна из стран НАТО предложила Польше передать ей истребители МиГ-29, которые предназначались для Украины

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МиГ-29 ВВС Польши.
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 22 июля. Одна из стран НАТО предложила Польше передать ей истребители МиГ-29, которые изначально предназначались для Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RadioZet.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "РИА новости", что Украина больше не хочет получать от Польши истребители МиГ-29, так как Варшава отказывается их ремонтировать.

"Мы получили предложение со стороны одного из наших союзников по НАТО. В то же время, на первом плане стоят наши переговоры с Украиной", – сказал П.Залевский.

При этом он уклонился от ответа, является ли страной НАТО, о которой идет речь, Болгария.

Как напоминает агентство, в декабре 2025 года оборонное ведомство Польши сообщило о планах передать Украине от 6 до 8 истребителей МиГ-29, которые Польша должна была вывести из эксплуатации до конца 2025 года. Всего из состава польских ВВС планировалось вывести 14 самолетов этого типа.

Замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик 15 июня заявил, что Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, пока Киев не предоставит Варшаве доступ к своим технологиям по производству и борьбе с БЛА. В свою очередь, в Киеве выразили заинтересованность в модернизированных истребителях, обновление которых Варшава отказалась делать за свой счет.

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