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ЦАМТО

Embraer и Saab подписали соглашение о производстве 20 дополнительных истребителей JAS-39 Gripen в Бразилии

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Шведский истребитель JAS 39 Gripe
Шведский истребитель JAS 39 Gripe.
Источник изображения: Фото: TASS/Jonas EkstrÃƒÂ¶Mer/Tt

ЦАМТО, 22 июля. Бразильская компания Embraer и шведская Saab на авиасалоне Farnborough-2026 подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий рамочные условия для производства 20 дополнительных истребителей JAS-39 Gripen на мощностях Embraer в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу).

Согласно условиям соглашения, компания Embraer будет отвечать за окончательную сборку новой партии самолетов на бразильской территории. Стороны заявили о намерении заключить соответствующий контракт в течение 2026 года.

По оценке Reuters, документ формирует основу для наращивания производственных мощностей в целях удовлетворения потенциального роста глобального спроса на шведский истребитель, при этом бразильская линия сборки в Гавиан-Пейшоту остается единственной линией окончательной сборки Gripen за пределами Швеции. Соглашение является продолжением партнерства между Embraer и Saab, начатого более десяти лет назад в рамках программы Gripen для Военно-воздушных сил Бразилии.

Президент и генеральный директор Saab Микаэль Йохансон охарактеризовал соглашение как подтверждение долгосрочных обязательств компании в отношении региона Латинской Америки.

Действующий контракт между Saab и ВВС Бразилии, заключенный более десяти лет назад, предусматривает поставку 36 истребителей Gripen E/F (28 одноместных модификаций E и восемь двухместных модификаций F). С 2020 года заказчику передано 12 самолетов данного типа. Производственная линия в Гавиан-Пейшоту, введенная в эксплуатацию в мае 2023 года, обеспечивает сборку 15 из 36 машин по исходному контракту 2014 года на условиях трансфера технологий.

Интерес Бразилии к закупке дополнительных 20 истребителей Gripen E/F был впервые публично озвучен министром обороны Швеции Полом Йонсоном в июне 2026 года по итогам переговоров с министром обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро в Стокгольме. По оценке правительства Бразилии, реализация программы дополнительного производства истребителей может обеспечить создание порядка 13 тыс. рабочих мест, включая 2,2 тыс. прямых и 10,8 тыс. косвенных.

Генеральный директор Embraer Франсиско Гомес Нето ранее отмечал, что производственная линия в Бразилии рассматривается также в качестве базы для перспективных экспортных поставок Gripen, в частности в Колумбию и другие страны региона.

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Страны
Бразилия
Колумбия
Швеция
Продукция
Gripen NG
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
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