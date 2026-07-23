Компании Uforce и ReconCraft подписали меморандум о производстве безэкипажных катеров Magura в США

ЦАМТО, 22 июля. Украинская компания Uforce, разработчик БЭК семейства Magura, и американская ReconCraft (шт.Орегон), подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий организацию производства БЭК Magura на территории США.

Церемония подписания состоялась на прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне.

ReconCraft специализируется на строительстве катеров для подразделений сил специальных операций.

Как сообщает Wall Street Journal, в рамках партнерства Uforce передаст американской стороне БЛА, безэкипажные катера (БЭК), безэкипажные наземные аппараты (БНА), а также программное обеспечение для автономного управления и технологии командования и контроля. Производственные мощности планируется разместить в штатах Орегон и Южная Каролина.

Соучредитель ReconCraft Джо Силковски заявил, что целью соглашения является выпуск сотен, а в перспективе – тысяч катеров Magura в год. Финансовые условия сделки сторонами не раскрываются.

Безэкипажные катера Magura представляют собой ударные скоростные платформы, способные нести полезную нагрузку массой около 770 кг на дальность до 560 км. Стоимость катеров в зависимости от конфигурации составляет менее 500 тыс. долл. Помимо ударных задач, платформа может применяться для запуска БЛА, проведения противоминных операций и буксировки гидроакустических станций для обнаружения подводных лодок.

Соглашение является вторым по счету случаем локализации производства украинских безэкипажных катеров на территории США. Ранее, в 2025 году, американская компания Red Cat Holdings объявила о начале сборки аналога БЭК Magura V7 под собственным наименованием Variant 7 (V7), с применением американских компонентов и собственных систем автономного управления и связи.

В 2025 году Министерство обороны США направило крупным оборонным подрядчикам перечень из 12 образцов украинских безэкипажных систем с целью изучения готовности американской промышленности к организации их серийного производства.

По данным Radio Free Europe, Украина и США подписали двустороннее заявление о намерениях, упрощающее экспорт украинских безэкипажных систем в США для целей испытаний, что создает условия для реализации совместных предприятий по типу Uforce/ReconCraft.

Генеральный директор Uforce USA Шон Планки заявил, что компания является ведущим производителем безэкипажных надводных аппаратов, одобренным правительством Украины для организации производства на территории США. Ранее, 25 июня 2026 года, ВС США провели испытания катеров Magura V5 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, у побережья Филиппин, в рамках учений Balikatan 2026.