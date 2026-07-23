"Золотой век" — в вопросах обороны британцы теперь делают ставку на Германию (Die Welt, Германия)

Welt: Лондон стремится расширить сотрудничество с Берлином в сфере безопасности

Берлин и Лондон готовят секретную программу DPS по созданию ракет дальностью 2000 километров, пишет Welt. Подобное беспрецедентное сближение Великобритании и Германии обещает стать новым "золотым веком" европейской безопасности, который придет на смену провальному союзу Берлина и Парижа.

Каролина Дрютен (Carolina Drüten)

Германия и Великобритания сотрудничают в сфере безопасности так тесно, как не сотрудничали уже несколько десятилетий. В центре внимания — секретная ракетная программа. Однако мнения о темпах и значении нового партнерства расходятся.

Во время холодной войны с точки зрения Великобритании Германия считалась пассивной и неспособной действовать в вопросах обороны. Этот образ кардинально изменился. Сегодня Федеративную Республику считают незаменимым партнером в противостоянии Владимиру Путину. Репортеры изданий WELT и The Telegraph, которые входят в сеть Axel Springer Global Network, пообщались с несколькими людьми в Лондоне и Берлине, которые знакомы с британской оборонной стратегией, переговорами между столицами, а также сотрудничеством в оборонной промышленности. В связи с деликатным характером переговоров и текущего планирования им была гарантирована анонимность.

Один из собеседников отметил, что стороны заинтересованы в том, чтобы положить начало "золотому веку" сотрудничества в сфере обороны. Ожидается, что при новом премьер-министре Энди Бернеме произойдет "новый рывок" в углублении двусторонних отношений.

"Великобритания уже много лет стремится к тому, чтобы в сфере обороны Германия взяла на себя такую роль, которая долгое время была невозможна с политической точки зрения. Теперь ситуация изменилась, и поэтому преобладает атмосфера оптимизма", — говорит другой британский источник в сфере безопасности. Речь идет о стремлении федерального правительства под руководством Фридриха Мерца создать самую мощную в Европе конвенциональную армию.

Секретная программа Deep Precision Strike представляет собой флагманский проект нового немецко-британского сотрудничества. К 2034 году обе страны намерены разработать ракету с дальностью полета 2000 километров. Deep Precision Strike, или DPS, означает "глубокий высокоточный удар". Среди прочего, такие удары должны позволить в случае чрезвычайной ситуации уничтожить линии снабжения России.

На саммите НАТО в июле в Анкаре о программе DPS стоимостью около 35 миллиардов евро объявили как о проекте под руководством Великобритании, в котором участвуют двенадцать стран альянса. Германия должна сыграть в нем центральную роль.

Подробности проекта строго секретны. Источники в оборонной промышленности сообщают, что, по всей видимости, программа будет основана на сочетании немецкого финансирования и британского ноу-хау. В рамках "перелома эпохи" федеральное правительство в прошлом году приняло исторические реформы, которые позволят выделять неограниченные средства на крупные оборонные проекты. Бюджет Великобритании в этой сфере, напротив, ограничен; вопрос о том, как в предстоящем сроке созыва парламента достичь обещанной на политическом уровне цели в 3%, остается открытым.

Представители британского правительства намерены как можно скорее перевести проект DPS из стадии меморандума о намерениях 2024 года в стадию официальной программы — в идеале уже в следующем году. Оружие должно быть готово к 2034 году.

Сейчас рассматриваются два варианта ракеты: низколетящая крылатая ракета, способная пролетать ниже высоты действия российских систем ПВО, а также гиперзвуковая ракета, которая летит со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Согласно результатам исследования, по мнению британской стороны, проект продвигается хорошими темпами.

Сидхарт Каушал, эксперт по вопросам ракетного вооружения в Королевском объединенном институте оборонных исследований, заявил, что независимо от того, какую форму в конечном итоге примет проект, он значительно укрепит способность НАТО сдерживать Россию. "По сути, Deep Precision Strike означает способность наносить удары по стратегически важным целям — например, по штабу противника или логистическим узлам, уничтожение которых приводит к прекращению снабжения фронта", — сказал он.

Обострение напряженности в отношениях с США

В настоящее время у альянса практически нет возможностей наносить удары по важным целям глубоко в тылу России из-за отсутствия соответствующих средств дальнего действия. "Помимо относительно небольшого количества крылатых ракет Tomahawk, нет практически никаких средств, с помощью которых можно было бы поразить эти цели", — отметил он, имея в виду американскую крылатую ракету с дальностью полета около 2400 километров.

Германо-британский проект DPS может стать символом постепенного ухода Европы от зависимости от Америки в военной сфере. До сих пор в рамках НАТО именно американцы обладали способностью наносить дальнобойные точечные удары — европейским союзникам таких возможностей пока не хватало.

Однако на прошлой неделе напряженность между Европой и США усилилась после того, как в администрации Трампа заявили, что европейские страны заблуждаются, если полагают, что смогут заменить Соединенные Штаты в качестве ведущей силы в сфере безопасности.

"Простой факт заключается в том, что ни одна другая страна и ни одна группа стран не может конкурировать с американской оборонной промышленностью — ни в количественном, ни в качественном отношении", — написал заместитель министра обороны США Элбридж Колби в X. "Соединенные Штаты, как говорит президент, производят лучшую технику — и мы производим ее в таких объемах, которые не под силу ни одному реальному конкуренту", — добавил Колби. Его язвительные замечания в адрес самоуверенных "средних держав" вызвали удивление. Ведь администрация Трампа неоднократно критиковала европейских членов НАТО за то, что те тратят на оборону слишком мало средств.

Немецкие инвестиции в расширение британских оборонных заводов привели к созданию сотен рабочих мест в Великобритании. Основой для этого послужили два соглашения: "Соглашение Тринити-Хаус" 2024 года и "Кенсингтонское соглашение" прошлого года.

С тех пор немецкие оборонные компании значительно увеличили объем инвестиций в Великобританию. В 2025 году компания Rheinmetall под руководством председателя правления Армина Паппергера открыла в английском Телфорде завод UK Gun Hall. На нем производятся артиллерийские системы и танковые пушки для британского боевого танка Challenger 3. По оценкам, благодаря новому предприятию британская промышленность получила 400 новых рабочих мест. Кроме того, Rheinmetall производит несколько сотен колесных бронетранспортеров Boxer для британских вооруженных сил.

В марте немецкий производитель оружия Heckler & Koch, который, в частности, поставляет пистолеты-пулеметы MP5 для британского спецназа SAS, приобрел машиностроительную компанию в Эссексе с целью расширения производства деталей для оружия.

Немецкий оборонный концерн Helsing, который специализируется на искусственном интеллекте, недавно открыл в Плимуте высокотехнологичный завод по производству подводных дронов для разведки.

"Германия взяла на себя финансовые обязательства — и вкладывает огромные суммы, — сообщил один из источников. — Правда, немцам требуется немного больше времени, чтобы принять решения. Но когда они все же принимают решение, то реализуют его с поистине прусской последовательностью".

Представители оборонной промышленности высоко оценивают культуру, которая характеризуется "прямым" общением и энергичностью. Этот подход резко контрастирует с совместным франко-германским проектом по созданию истребителя FCAS. Проект провалился, в частности, из-за того, что немецкая сторона испытывала растущее разочарование.

Согласно этой интерпретации, Франция хотела использовать Германию в первую очередь в качестве источника финансирования проекта, но не была готова в равной степени делиться техническими знаниями. Кроме того, французы, как утверждается, оттолкнули своих немецких партнеров высокомерным поведением, которое питалось сравнительно низкими расходами Германии на оборону в последние десятилетия.

Таким образом, германо-британский проект DPS может ознаменовать отход от традиционного дуэта лидеров — Германии и Франции — в Европе. Впрочем, этому проекту угрожают аналогичные проблемы. Существуют опасения, что амбиции сторон разнятся. Британская сторона продвигает проект с большим энтузиазмом, тогда как ФРГ предпочитает сохранять за собой все варианты.

"Отсутствие осознания срочности"

Представители правительства Германии, хотя и оценивают программу DPS положительно, не рассматривают ее в качестве приоритета в своих планах по созданию высокоточных дальнобойных систем вооружения. Они скорее считают ее одним из нескольких многообещающих проектов наряду с, например, возглавляемой Францией инициативой European Long-Range Strike Approach ("Европейское оружие дальнего действия").

Эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге относится к таким долгосрочным проектам скорее критически. "Приоритетом должно быть создание первых возможностей в течение нескольких месяцев, а не лет", — говорит он. По его словам, министерство обороны ФРГ осознало всю срочность программы Deep Precision Strike и активно работает над ее реализацией. Таким образом, наземные средства нанесения дальних ударов должны появиться в Германии "в течение нескольких месяцев".

Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, также назвал план, рассчитанный на десять лет, "абсурдным" и раскритиковал отсутствие в проекте необходимого осознания срочности. "У украинцев уже есть беспилотники, способные пролетать 2000 километров и нести крупную боеголовку. Мы же, в конце концов, не об отправке людей на Луну говорим".