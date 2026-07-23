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ЦАМТО

Welt: Германия может не получить ударные БЛА большой продолжительности полета к 2029 году

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MQ-28 Ghost Bat
MQ-28 Ghost Bat.
Источник изображения: @ HoHo3143/wikipedia.org

ЦАМТО, 22 июля. Германия, вероятно, не сможет реализовать план по оснащению бундесвера ударными БЛА большой продолжительности полета к 2029 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили газета Welt и издание Politico со ссылкой конфиденциальные документы немецкого Министерства обороны.

Welt напомнила, что ударные беспилотники, согласно плану, должны появиться на вооружении бундесвера к 2029 году.

"В последнем документе в качестве первоочередного вопроса, который должно рассмотреть политическое руководство, указано отклонение от плана по достижению первоначальной оперативной готовности к 2029 году. При нынешнем подходе этот срок нереализуем", – говорится в публикации газеты.

Welt пишет, что изначально министр обороны ФРГ Борис Писториус делал ставку на беспилотник MQ-28 Ghost Bat компании Boeing Defence Australia, находящийся на продвинутой стадии разработки. Немецкий концерн Rheinmetall собирался вместе с Boeing адаптировать этот беспилотник под требования немецких вооруженных сил и по возможности наладить его производство в ФРГ. В полученных Welt и Politico бумагах говорится, что власти Германии планировали закупить 12 MQ-28.

Одновременно с этим Германия рассчитывала провести конкурс нескольких производителей БЛА. Тем не менее, основной расчет делался на MQ-28, с помощью которого высшее военное руководство планировало в кратчайшие сроки обеспечить начальную боеготовность.

Однако, согласно более поздним документам, глава управления по закупкам для бундесвера выразила сомнения в том, что вооруженные силы успеют адаптировать беспилотник к 2029 году. План был поставлен под вопрос также из-за того, что для закупки 12 аппаратов потребуется более 800 млн. евро. Участники совещания высокого уровня в Минобороны также серьезно усомнились в том, удастся ли обосновать такие затраты в дискуссиях с бюджетным комитетом бундестага, отмечает "РИА Новости".

Таким образом, задержка возникла из-за принципиальной дилеммы, резюмирует Welt. Если Германия приобретет уже разработанные зарубежные аппараты, то быстрее изучит опыт их применения, но потратит большие суммы на их адаптацию. Если Минобороны проведет конкурс, то сможет сравнить несколько систем, но время будет потеряно.

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