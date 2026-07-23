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ЦАМТО

США потратят на поддержку переданных Украине ЗРК Patriot не менее 181,4 млн. долларов

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: © REUTERS/ Valentyn Ogirenko

ЦАМТО, 22 июля. США выделили не менее 181,4 млн. долл. на техническое сопровождение и ремонт переданных Украине ЗРК Patriot.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на правительственные документы США.

Наибольшая часть средств – 81,8 млн. долл. – пошла на закупку средств связи и другого оборудования для комплексов. Изначально этот контракт, заключенный в августе 2025 года, составлял 40 млн. долл., но уже через месяц его стоимость была удвоена. Поставки по соглашению рассчитаны до сентября 2029 года, следует из изученных "РИА Новости" документов.

Еще 70,6 млн. долл. пошли на оплату работы инженеров и технических специалистов. Этот контракт действует с февраля 2023 года, финансирование по нему продлится, как минимум, до февраля 2027 года.

Отдельно Пентагон потратил 29 млн. долл. на ремонт и возвращение в боевой строй одного из комплексов Patriot.

Документы не уточняют, распространяются ли эти контракты только на комплексы, поставленные США, или также на системы, переданные Киеву другими странами. Как выяснило "РИА Новости", США поставили Киеву минимум три батареи Patriot. Всего Украина, по разным оценкам, сейчас имеет от семи до 10 батарей.

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Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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