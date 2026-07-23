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ЦАМТО

Пентагон запросил 1,7 млрд. долл. на финансирование увеличения численности ВС США

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Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США.
Источник изображения: © AP Photo / dpa/Nicolas Armer

ЦАМТО, 22 июля. Пентагон запросил 1,7 млрд. долл. на дальнейшее увеличение численности и укрепление личного состава Вооруженных сил США, включая медицинский персонал.

Это следует из запроса Пентагона на дополнительное финансирование, с которым ознакомилось агентство "РИА Новости".

"Требуются 1,7 млрд. долл. на увеличение военного персонала, включая медицинский, на фоне рекордных показателей набора", – говорится в документе.

Кроме того, Пентагон запросил 11,6 млрд. долл. на обеспечение превосходства США в цифровой среде, развитие беспилотников, передовые вычислительные технологии и совместную киберзащиту.

По данным USAFacts, по состоянию на декабрь 2025 года Вооруженные силы США насчитывали в общей сложности 2,81 млн. человек, среди которых 2,1 млн. военнослужащих и свыше 715 тыс. гражданских сотрудников. Из них около 1,33 млн. военнослужащие действительной службы, а порядка 770 тыс. – национальная гвардия и резерв, отмечает "РИА Новости".

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