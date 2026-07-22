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Россия снизила планы по импортозамещению электроники: не 80% к 2030 году, а 58,7%

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Электроника
Электроника.
Источник изображения: Алексей Таранин / pixnova.ai

К концу десятилетия около 41,3% оборудования, используемого в госсекторе, будет приходиться на импортную продукцию

Правительство России пересмотрело планы по импортозамещению электроники, используемой в проектах цифровой трансформации госуправления. Если ранее к 2030 году предполагалось довести долю отечественного оборудования до 80%, то теперь целевой показатель снижен до 58,7%. Соответствующие изменения, как пишет CNews, закреплены распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина №1779-р, которым обновлено стратегическое направление цифровой трансформации государственного управления.

Изображение сгенерировано GrokСогласно новой редакции документа, доля российской электроники должна составить 57,9% в 2026 году, 58,4% в 2027-м, а затем выйти на уровень 58,7% и сохраниться на нем до 2030 года. Это означает, что к концу десятилетия около 41,3% оборудования, используемого в государственных цифровых проектах, по-прежнему может приходиться на импортную продукцию или устройства, не имеющие статуса российских.

В Минцифры сообщили CNews, что обновленный показатель был предложен Минпромторгом, который курирует развитие электронной промышленности. Само министерство ситуацию пока не комментировало.

По мнению экспертов, корректировка отражает реальные возможности российской микроэлектроники. Партнер Strategy Partners Сергей Кудряшов отмечает, что прежняя цель в 80% фактически предполагала создание полного производственного цикла — от материалов и оборудования до выпуска современных микросхем. В условиях санкционных ограничений и отсутствия доступа к передовым литографическим технологиям достичь такого уровня оказалось крайне сложно.

Вместе с тем специалисты предупреждают, что снижение целевого показателя может ослабить стимулы для развития самых сложных направлений микроэлектроники. Однако это не означает автоматического сокращения закупок российской продукции: по мере расширения цифровизации государства их абсолютный объем, вероятно, продолжит расти.

По данным источников CNews, пересмотр планов также связан с ограниченными бюджетными возможностями. На этом фоне Минпромторг уже перенес или отменил ряд крупных проектов в сфере электронного машиностроения и производства материалов для выпуска микросхем, а финансирование государственной программы развития электронной промышленности было сокращено.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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