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ЦАМТО

Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в договор с Беларусью о ВТС

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Государственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Александров

ЦАМТО, 21 июля. Госдума на пленарном заседании 21 июля ратифицировала протокол о внесении изменений в Договор между РФ и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.

Протокол был подписан в Москве 23 декабря 2025 года. Документ направлен на оптимизацию и упрощение порядка осуществления военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией.

В частности, документ отменяет необходимость получения лицензий на экспорт и импорт продукции военного назначения при заключении контрактов между уполномоченными структурами.

Кроме того, стороны обязались на безвозмездной основе осуществлять контроль качества, ценообразование и приемку поставляемых товаров в соответствии с национальными нормами страны-поставщика.

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Страны
Белоруссия
Россия
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