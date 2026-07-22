Лондон и Берлин планируют разработать ракету с дальностью действия свыше 2 тыс. км

ЦАМТО, 21 июля. Великобритания и Германия ведут совместную разработку ударного ракетного комплекса большой дальности в рамках программы "глубокого точного удара" (Deep Precision Strike, DPS).

Заявленная дальность перспективного средства поражения превысит 2 тыс. км, срок завершения разработки – до 2034 года.

Как сообщает издание Die Welt, программа реализуется в развитие двустороннего оборонного соглашения, подписанного Лондоном и Берлином в октябре 2024 года. Министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Германии Борис Писториус впервые официально подтвердили запуск совместной работы над новым ракетным комплексов 15 мая 2025 года на встрече в Берлине.

Тип перспективного средства поражения на момент анонса не уточнялся. Рассматривается как баллистический, так и крылатый вариант, либо комбинация технических решений с элементами гиперзвуковых технологий. Заявленная дальность свыше 2 тыс. км соответствует категории баллистических ракет средней дальности (БРСД).

По состоянию на февраль 2026 года программа перешла в стадию совместного технического исследования, ориентированного на ускоренную разработку как малозаметных, так и гиперзвуковых вариантов вооружения. Министерство обороны Великобритании выделило на совместную с Германией программу 770 млн. фунтов стерлингов на предстоящие четыре года в рамках общих расходов свыше 400 млн. фунтов стерлингов на программы дальнобойного и гиперзвукового вооружения в текущем финансовом году.

Министерство обороны Германии 29 января 2026 года опубликовало разъяснительный материал, где программа DPS указана как элемент комплекса параллельных национальных программ создания средств поражения большой дальности. В перечень включены закупка американских ракет JASSM-ER, переговоры о приобретении крылатых ракет Tomahawk, модернизация ракеты Taurus (проект Taurus Neo), а также участие Германии в европейской программе разработки гиперзвукового вооружения ELSA (European Long-Range Strike Approach).

Программа DPS изначально ориентирована на наземный вариант базирования с последующим изучением возможностей воздушного и морского базирования.

На саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля 12 европейских государств-членов НАТО (Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Дания, Эстония, Финляндия, Норвегия, Румыния, Испания, Швеция и Турция) официально анонсировали инвестиционную инициативу Deep Precision Strike Capability Investment Initiative с совокупным финансированием 50,66 млрд. долл. на десятилетний период для развития средств поражения дальностью от 300 км до свыше 2 тыс. км.

В рамках форума оборонной промышленности НАТО, состоявшегося в те же дни, шесть государств (Дания, Франция, Италия, Норвегия, Турция и Великобритания) запустили отдельный проект повышенной приоритетности по совместной разработке наземного средства поражения большой дальности, дополняющий британо-германскую программу DPS.

Согласно изданию The Daily Telegraph, к программе разработки дальнобойного вооружения DPS, помимо Великобритании и Германии, могут присоединиться Франция, Нидерланды и Украина. Ввод перспективного средства поражения в эксплуатацию ожидается в 2030-х годах.

Программа Deep Precision Strike рассматривается как элемент более широкой архитектуры европейских дальнобойных ударных средств, включающей также трехсторонний британо-франко-итальянский проект Stratus (замена крылатой ракеты Storm Shadow) и участие Великобритании в программе Precision Strike Missile совместно с США и Австралией.