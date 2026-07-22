Эсминец Zumwalt ВМС США получит гиперзвуковые ракеты, но никто не знает - когда

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились свежие снимки головного эсминца класса Zumwalt – USS Zumwalt (DDG-1000) – после завершения многолетней модернизации под гиперзвуковое оружие. Фотографии демонстрируют радикальные внешние изменения корабля.

Наиболее заметное отличие – демонтаж обеих 155-мм артиллерийских установок Advanced Gun System (AGS), которые изначально были «изюминкой» проекта. Вместо носовой башни установлены четыре пусковые трубы для гиперзвуковых ракет CPS.

Кормовая артиллерийская установка также снята. На её месте остался лишь «стелс-кожух». Кроме того, на корабле появилась новая турель для электронно-оптической/инфракрасной системы FLIR 380HD. Воздухозаборники газовых турбин смещены ниже, чтобы избежать попадания выхлопных газов.

Однако внешняя готовность корабля обманчива. Согласно докладу Счётной палаты США, эсминец вернётся в строй с пустыми шахтами. Первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты CPS перенесён с 2025-го на 2027 год, а график модернизации отстаёт примерно на два года.

Гиперзвуковые ракеты CPS – одни из самых дорогих в мире, их стоимость оценивается примерно в 67 млн долларов за единицу. Общая стоимость программы модернизации трёх кораблей класса Zumwalt достигла не менее 2 млрд при плановых 1,8 млрд. Это притом, что каждый такой корабль уже обошёлся бюджету США в 4 млрд долларов. Эсминец должен официально вернуться в состав флота в сентябре этого года, хотя изначально сроки срывались неоднократно.