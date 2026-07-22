ЗРК Patriot получил новую ракету PAC-3 АСЕ — более дешёвый вариант PAC-3 MSE

Источник изображения: topwar.ru

Американский комплекс ПВО Patriot получил новую ракету PAC-3 АСЕ (Adapted Capability Effector), новинку представила компания Lockheed Martin.

20 июля Lockheed Martin на своем сайте разместил информацию о внедрении в систему ПВО новой ракеты PAC-3 АСЕ. Новый боеприпас позиционируется как «недорогая» противоракета для борьбы с широким спектром воздушных угроз. И самое главное, на что обращают внимание разработчики, это стоимость новой ракеты, которая вдвое ниже, чем у PAC-3 MSE.

Характеристики новой противоракеты не раскрываются, однако сообщается, что PAC-3 АСЕ предназначена для борьбы с крылатыми ракетами, а также с баллистическими ракетами малой дальности. По сути, это более дешевый аналог ракеты PAC-3 MSE, созданный на ее основе. Вероятней всего, какие-то характеристики новой ракеты все-таки хуже, что и отразилось на ее стоимости.

Источник изображения: topwar.ru

Как подчеркнули в компании, производство ракеты будет развернуто не только в США, но и в Европе. Данная ракета должна стать массовой из-за своей более низкой стоимости и темпов производства и компенсировать США и союзникам потраченные на Ближнем Востоке и Украине запасы зенитных ракет.

PAC-3 ACE должна дать союзным войскам быстро поступающий на вооружение взаимодополняющий вариант средств противовоздушной обороны, который может быть поставлен в рекордно короткие сроки. Для достижения этой цели Lockheed Martin будет сотрудничать с американскими и европейскими промышленными партнерами и поставщиками.