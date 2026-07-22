Мировой рынок систем ПВО вырастет на 75% в 2026-2029 гг. по сравнению с 2022-2025 гг.

ЦАМТО, 21 июля. По оценке ЦАМТО, в предстоящий 4-летний период (2026-2029 гг.) объем продаж новых систем ПВО (по всем сегментам) составит 67,290 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2022-2025 гг.) в мире было поставлено на экспорт или произведено по лицензии новых систем ПВО на сумму не менее 38,406 млрд. долл.

Таким образом, в процентном выражении стоимостной рост экспорта новых систем ПВО в 2026-2029 гг. по сравнению с 2022-2025 гг. составит 75,2%.

По оценке ЦАМТО, рост будет обеспечен во всех шести сегментах рынка – от ЗРС дальнего действия до зенитной артиллерии, в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам (прим.ЦАМТО: в анализе не учитываются ЗРК корабельного базирования).

Поскольку количество ПУ в составе дивизиона варьируется в зависимости от заказа той или иной страны, а также типа закупаемой системы, анализ рынка проведен по количеству поставленных или планируемых к поставке пусковых установок (за исключением ПЗРК).

Дальний рубеж обороны

В предстоящий 4-летний период (2026-2029 гг.) объем продаж новых пусковых установок зенитных управляемых ракет (ПУ ЗУР) дальнего действия составит 198 ед. на сумму 22,065 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2022-2025 гг.) в мире было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 106 новых ПУ ЗУР дальнего действия на сумму 8,960 млрд. долл.

В процентном выражении рост экспорта новых ПУ ЗУР в данном сегменте в 2026-2029 гг. по сравнению с 2022-2025 гг. составит 86,79% в количественном выражении при одновременном росте экспорта на 146,26% – в стоимостном.

Лидером с большим отрывом от конкурентов остается Россия с ЗРС С-400, за ней следуют Китай с HQ-9/HQ-19, США с THAAD и Израиль с "Эрроу-3".

Средняя дальность – самый емкий сегмент

В предстоящий 4-летний период (2026-2029 гг.) объем продаж новых пусковых установок ЗРК средней дальности составит 303 ед. на сумму 27,259 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2022-2025 гг.) в мире было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 219 новых ПУ ЗУР данного типа на сумму 18,312 млрд. долл.

На текущий момент в процентном выражении увеличение экспорта новых ПУ ЗУР в данном сегменте в 2026-2029 гг. по сравнению с 2022-2025 гг. составляет 38,36% в количественном выражении при одновременном росте на 48,86% – в стоимостном.

По количеству пусковых установок первое место занимает Германия с IRIS-T SLM/SLX (124 ед. на сумму 5,019 млрд. долл.), однако по стоимости бесспорным лидером остаются США с ЗРК "Пэтриот" (105 ПУ ЗУР на сумму 24,599 млрд. долл. за весь период, четвертое место по количественному параметру). Республика Корея дебютирует на экспортном рынке с KM-SAM Block.2 "Cheongung" (2 место по количественному параметру, 120 ПУ ЗУР на сумму 9,360 млрд. долл.), поставляя системы в Ирак, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Третье место по количественному параметру занимает Израиль (106 ПУ ЗУР на сумму 4,541 млрд. долл.).

Рынок ЗРК малой дальности – существенный рост объемов продаж

В предстоящий 4-летний период (2026-2029 гг.) объем продаж новых пусковых установок ЗРК малой дальности составит 249 ед. на сумму 8,4 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам. В прошедший 4-летний период (2022-2025 гг.) в мире было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 199 новых ПУ ЗУР данного типа на сумму 7,379 млрд. долл.

В предстоящий 4-летний период в этом сегменте мирового рынка ожидается существенный рост объемов продаж. На текущий момент в процентном выражении рост экспорта новых ПУ ЗУР в данном сегменте в 2026-2029 гг. по сравнению с 2022-2025 гг. составит 25,13% в количественном выражении при одновременном увеличении экспорта на 13,84% – в стоимостном.

Первое место по периоду 2022-2029 гг. с ЗРК NASAMS II занимает Норвегия (136 ПУ ЗУР на сумму 5,650 млрд. долл.). Практически все поставки осуществляются через американскую программу "Иностранные военные продажи".

Второе место по периоду 2022-2029 гг. в рейтинге поставщиков новых ЗРК малой дальности ("Тор-М2К" и "Панцирь-С1") занимает Россия.

Взрывной рост спроса на системы ближнего действия

Наиболее динамичным сегментом становится ПВО ближнего действия – рост экспорта составит 851,12% в стоимостном выражении за счет роста спроса и перехода на более сложные и дорогостоящие комплексы (3,386 млрд. долл. в 2026-2029 гг. против 355,9 млн. долл. в 2022-2025 гг.).

Лидирует Великобритания с RapidRANGER и ЗУР CAMM (54 ед. на 2,412 млрд. долл. за весь период), в основном за счет контрактов с Польшей, а Швеция (второе место) дебютирует с поставками RBS-70NG Литве и Чехии.

В количественном выражении рост составит в данном сегменте 335,7%.

ПЗРК

В сегменте ПЗРК ожидаемый спрос снизится до 5618 ЗУР (на сумму 4,311 млрд. долл.) в 2026-2029 гг. против "взрывных" 6556 ед. (на сумму 2,859 млрд. долл.) в предыдущем 4-летнем периоде. Лидером по количественному параметру остается Россия с "Игла-С", за ней – Франция с "Мистраль" и США со "Стингер".

Мировой рынок ПЗРК характеризуется крайне низкой транспарентностью. Расчет сделан основании опубликованных в открытой печати данных, хотя он, очевидно, является далеко не полным, особенно по предстоящему 4-летнему периоду. Расчет проведен по количеству поставляемых ЗУР.

По текущему портфелю заказов в 2026-2029 гг. пока можно констатировать снижение спроса по количественному параметру по сравнению с 2022-2025 гг. и одновременный рост по стоимостному параметру.

По стоимостному параметру лидерами в данном сегменте являются Франция и США.

Зенитная артиллерия

Рынок зенитной артиллерии, несмотря на прогнозируемое снижение количества поставляемых установок, вырастет в стоимостном выражении на 245,93% (до 1,868 млрд. долл. против 540 млн. долл. в 2022-2025 гг.) благодаря переходу на технологически сложные системы – немецкие "Скайшилд"/"Скайнекс" обеспечат Берлину лидерство по стоимости поставок (2,075 млрд. долл.).

Полный анализ мирового рынка ПВО опубликован в №6, 2026 журнала "Мировая торговля оружием".