На защиту со стороны США не надеются: в Бахрейне замечен китайский ЗРПК FK-2000

Источник изображения: topwar.ru

На прибрежной полосе Бахрейна обнаружен развёрнутый китайский зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия FK-2000. Это первый подтверждённый факт размещения китайских систем ПВО на территории королевства, традиционно полагающегося на западное вооружение.

FK-2000 - комбинированный ракетно-артиллерийский комплекс разработки China Aerospace Science and Industry Corporation. Он сочетает 35-мм зенитные пушки (скорострельность до 8000 выстрелов/мин) и зенитные управляемые ракеты (аналог 9M311), способные поражать воздушные цели на дальности до 8–12 км и высоте до 6 км.

Система эффективна против крылатых ракет, беспилотников, вертолётов и самолётов на малых и средних высотах, обладает высокой мобильностью и всепогодными возможностями.

По имеющимся данным, поставка комплексов Бахрейну состоялась в 2025 году в рамках диверсификации источников вооружений. Ранее ПВО Бахрейна состояло исключительно из американских и европейских систем: Patriot, HAWK и французских Crotale.

Развёртывание FK-2000 свидетельствует о том, что Манама больше не рассчитывает исключительно на американскую защиту своих стратегических объектов и активно ищет альтернативных поставщиков, укрепляя военное сотрудничество с Китаем. Эксперты связывают этот шаг с желанием повысить устойчивость ПВО в условиях растущей региональной напряжённости.

Напомним, что в Бахрейне размещается база Пятого флота США. До начала войны с Ираном Бахрейн считался самым защищённым американскими войсками арабским государством Ближнего Востока.