Ни точное время, ни место пуска никем из отечественных официальных лиц не обозначены. Но из открытых источников ясно, что пуск произошел не ранее вечера 19 июля с космодрома Плесецк. Несколько недель назад группировку упомянул глава государства, обозначив, что она ведет работу над спутниковым управлением боевыми дронами.

Сегодня «Бюро 1440» сообщило о выводе на орбиту второй партии спутников «Рассвет». Точное время пуска не разглашается. В сообщении компании утверждается, что это, якобы, случилось 19 июля 2026 года. В то же время, по чисто техническим причинам, реалистичным временем запуска в этом случае выглядит только вечер прошлых суток.

Первую партию таких спутников запустили в марте 2026 года, четыре месяца назад. Число вновь запущенных спутников не называется, как и время пуска и использованная при этом ракета. Однако компания нацелена на серийные пуски для создания группировки в сотни спутников уже к 2030 году, а это реалистично только при повторяющихся серийных запусках со сходными параметрами. Ряд наблюдателей в связи с этим ожидает и третий пуск (еще одной партии спутников) до конца года.

Исходя из этого, в новой партии должно быть еще 16 спутников. Ранее один из весенних сошел с орбиты досрочно, то есть теперь общее число серийных спутников компании на орбите составит 31 штуку. На то же самое указывают наблюдения любителей с Гавайских островов.

Запуск вероятнее всего (официальной информации нет и по этому вопросу) осуществляли ракетой «Союз-2.1б», поскольку у нее более эффективный двигатель третьей ступени. Это позволяет ей выводить с Плесецка на орбиту «Рассветов» примерно на тонну больше полезной нагрузки, чем могла бы «Союз-2.1а». Ранее «Союз-2.1б» выводил первую серийную партию спутников в марте этого года.

О параметрах текущих спутников мало что известно. Предположительно массой они более 300 килограммов каждый, используют лазерную межспутниковую связь и плазменные двигатели маневрирования и удержания на орбите. Обычно группировку называют «русским Старлинком» в том смысле, что она повторяет за проектом SpaceX выбор орбит спутников. В отличие от спутникового интернета прошлых поколений, эти группировки низкоорбитальны, вращаются в считаных сотнях километров над Землей, а не в десятках тысяч километров. Это позволяет иметь низкий пинг, в пределах 40 миллисекунд даже для первых экспериментальных спутников группировки.

Низкий пинг важен не только для гражданского использования, хотя без него видеосвязь и онлайн-игры довольно затруднительны. Есть и еще один аспект: как отмечал 12 июня 2026 года глава государства, «Бюро 1440» ведет работу и над спутниковым управлением дальними боевыми дронами. Сегодня дроны эффективнее всего используют там, где у них есть оператор. Но подобная схема хорошо работает, только когда пинг измеряется первыми десятками миллисекунд. Поэтому вдалеке от фронта осуществлять такое управление без спутникового интернета с малым пингом не получится.