Россия расширила ракетный кулак. Перед такими ударами Украина бессильна (Military Watch Magazine, США)

MWM: около 50 баллистических ракет ударили по украинской столице

Россия запустила в сторону Киева около полусотни баллистических ракет за один залп, пишет MWM. Крупнейшая скоординированная атака с начала конфликта — и Украина не смогла ее остановить. Москва расширяет ракетное производство. Западу за ней не угнаться.

Россия провела крупнейшую с начала конфликта атаку, запустив около 50 баллистических ракет в рамках скоординированного удара по ВПК и логистической инфраструктуре в Киеве и окрестностях. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия запустила около четырех десятков баллистических ракет по Киеву за один залп — рекордное количество. Атака продемонстрировала расширенные возможности России проводить крупномасштабные высокоточные ракетные удары, поскольку оборонная промышленность страны значительно расширила выпуск ракет. Согласно оценкам из открытых источников и анализу записей с камер видеонаблюдения, Москва задействовала преимущественно тактические баллистические ракеты "Искандер-М", но при этом использовала и гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

Российские официальные лица заявили, что одной из главных целей атаки стал логистический комплекс Amtel Properties в Киевской области. Согласно сообщениям с мест, в результате удара была разрушена значительная часть объекта, который занимает площадь более ста тысяч квадратных метров и считается одним из крупнейших логистических центров в окрестностях украинской столицы. После удара на объекте вспыхнули мощные пожары. Российские источники также утверждали, что в ходе удара были разрушены объекты UKRTAC — одного из крупнейших производителей военной техники на Украине. Сообщается, что компания производит пуленепробиваемые жилеты, бронепластины, тактические рюкзаки и другое снаряжение для ВСУ. Несмотря на скудность данных из независимых источников, на кадрах последствий удара видны обширные пожары и серьезные повреждения на территории промышленного комплекса.

По оценкам аналитиков из открытых источников, отражая атаку, украинские силы ПВО выпустили минимум 16 перехватчиков Patriot PAC-3. Сообщается, что эти ракеты — из недавно доставленной партии из примерно 40 ракет. Это означает, что значительная часть партии могла быть израсходована за одну-единственную атаку. Перехватчики Patriot — одни из самых дорогих и ограниченных в поставках боеприпасов в арсенале НАТО, а темпы производства уже не поспевают за спросом из-за продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Последовательное и оперативное уничтожение российскими войсками систем Patriot на Украине также взвинтило спрос на дополнительные батареи.

Масштабы расходов на противоракеты вновь привлекли внимание к экономической стороне современной ракетной войны. Перехватчики Patriot PAC-3 стоят по несколько миллионов долларов за штуку и производятся гораздо медленнее, чем Россия может выпускает многочисленные ракеты для точечных ударов. Предыдущие оценки показали, что производство перехватчиков Patriot по-прежнему сдерживается дефицитом промышленных мощностей и действующими международными обязательствами, что затрудняет скорое пополнение запасов даже при увеличенном финансировании. После того, как армия США израсходовала более 800 перехватчиков Patriot всего за пять дней боевых действий с иранскими вооруженными силами в конце февраля, и без того ощутимая их нехватка в западном мире обострилась еще больше.

При этом украинские официальные лица неоднократно подчеркивали, что эти системы не могут обеспечить должную защиту. Украинские и западные чиновники в октябре предупредили, что эффективность системы Patriot против залпов ракет "Искандер-М" и "Кинжал" составляет всего 6%, тогда как затраты на попытку перехвата намного превышают затраты на запуск баллистической ракеты. В начале октября начальник службы связи командования ВВС Украины Юрий Игнат подчеркнул, что "Искандеры" следуют новым схемам полета и летят по более сложным траекториям, уклоняясь от перехвата. "Это осложняет работу Patriot, потому что система работает в автоматическом режиме по баллистике, и становится труднее высчитать точку, в которой противоракета столкнется или приблизится к ракете противника. В этом сложность", — заявил он.