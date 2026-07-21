Китай за три года строит столько субмарин, сколько их во всём флоте Франции

Источник изображения: topwar.ru

Согласно информации, опубликованной французской газетой Le Figaro 18 июля 2026 года, Китай в первой половине 2026 года осуществил спуск на воду пяти атомных подводных лодок за шесть месяцев. Данный показатель вызывает обеспокоенность в западных военных кругах, поскольку такие темпы судостроения не наблюдались в мировом военно-морском пространстве со времен Холодной войны.

Бывший начальник штаба Военно-морских сил Франции в 2021 году отмечал, что Китай каждые четыре года вводит в строй военно-морские силы, сопоставимые по численности с французскими. В настоящее время этот цикл сократился до трёх лет. Западные системы наблюдения фиксируют, что подводный потенциал Военно-морских сил Китая достиг уровня, требующего пересмотра существующих оценок.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно докладу Международного института стратегических исследований Британии, опубликованному в феврале 2026 года, в период с 2021 по 2025 год Китай спустил на воду десять атомных подводных лодок общим водоизмещением 79 тысяч тонн. За аналогичный период США построили семь подводных лодок суммарным водоизмещением 55,5 тысячи тонн. Это первый случай после завершения Холодной войны, когда Соединенные Штаты уступили Китаю по темпам производства атомных подводных лодок.

По данным французских СМИ, за последние пять лет Китай ввел в строй около 24 подводных лодок различных типов, и даже совокупный ввод новых подводных лодок США и России, вместе взятых, не позволяет догнать китайские темпы. Строительство атомных подводных лодок сопряжено с решением сложнейших технических задач, включая миниатюризацию ядерных реакторов, создание специальных сталей с пределом текучести 1200 МПа, технологии безвальных насосов, системы вибродемпфирования и звукопоглощающие покрытия. Китай преодолел все эти технологические барьеры и наладил серийное производство, что свидетельствует о высоком уровне зрелости всей производственной цепочки.

Три судостроительных предприятия в Хулудао, Ухане и Шанхае одновременно ведут строительство атомных подводных лодок, обеспечивая производственный ритм, при котором ежегодно закладывается одна атомная подводная лодка с баллистическими ракетами и две многоцелевые атомные подводные лодки. Для сравнения, в США строительство подводной лодки типа Virginia занимает от трех до четырех лет, а среднегодовой ввод составляет 1,1-1,2 единицы. В первой половине 2026 года, когда Китай осуществил спуск пяти новых атомных подводных лодок, американские верфи продолжали работать в прежнем режиме. Согласно прогнозам Международного института стратегических исследований, к 2035 году китайский флот атомных подводных лодок может достичь 40 единиц.

Помимо количественного роста, произошёл качественный скачок. Ранние китайские подводные лодки Тип 091 имели уровень шума до 160 децибел и легко обнаруживались пассивными сонарами на расстоянии сотен километров. В модели 093B начали применяться двигатели с насосным реактивным движителем, что значительно снизило шумность. Строящиеся многоцелевые атомные подводные лодки типа 095 используют безвальную насосную технологию, которая исключает традиционные валы и использует электромагнитные силы для привода водяных струй, тем самым устраняя механический шум. По оценкам, уровень шума типа 095 снижен до 90-95 децибел, тогда как естественный шумовой фон океана составляет 90-100 дБ. Таким образом, китайские атомные подводные лодки перешли от статуса четко идентифицируемых целей к состоянию, практически неотличимому от окружающей среды.

Французские СМИ отмечают, что приоритеты китайских подводных сил претерпели фундаментальные изменения: от прежней концепции преимущественного развития обычных подводных лодок с ядерным компонентом Китай переходит к стратегии, где атомные подводные лодки становятся основой, а обычные подводные лодки играют вспомогательную роль. Производственные мощности расширены: количество специализированных верфей для строительства атомных подводных лодок увеличено с одной до трех.

Американская судостроительная промышленность сталкивается с серьёзными проблемами. Министр военно-морских сил США в ходе выступления в Конгрессе признал, что все американские кораблестроительные проекты находятся в неудовлетворительном состоянии, лучшие из них имеют задержки в шесть месяцев и превышение бюджета на 57 процентов. Только одна верфь в Соединенных Штатах способна строить атомные подводные лодки. По мере постепенного вывода из эксплуатации многоцелевых подводных лодок типа Los Angeles, к 2030 году количество американских ударных подводных лодок может сократиться до 47 единиц. Кроме того, соглашение AUKUS о поставках подводных лодок типа Virginia Австралии отвлекает ресурсы американских верфей.