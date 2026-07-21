Минобороны Великобритании объявило о старте программы разработки БЛА StormFighter в формате "верного ведомого"

ЦАМТО, 20 июля. Минобороны Великобритании официально объявило о запуске программы разработки перспективного боевого БЛА StormFighter, предназначенного для совместных действий с истребителями Typhoon, F-35 и перспективным истребителем Tempest в формате "верного ведомого".

Как сообщает Aviation Week, программа StormFighter, относящаяся к категории Collaborative Combat Aircraft (CCA), была представлена государственным министром по вопросам оборонной готовности и оборонной промышленности Люком Поллардом 16 июля 2026 года в ходе выступления на конференции Air Power Association Global Air and Space Chiefs' Conference в Лондоне.

Программа StormFighter финансируется в рамках Плана оборонных инвестиций (Defence Investment Plan, DIP), опубликованного Министерством обороны Великобритании 30 июля 2026 года, совокупный объем которого составляет 298 млрд. фунтов стерлингов на четырехлетний период. На реализацию программы CCA выделено 300 млн. фунтов стерлингов (около 406 млн. долл.), при этом демонстрационный полет опытного образца запланирован не позднее 2030 года.

Начальник штаба ВВС Великобритании главный маршал авиации Харви Смит заявил о намерении провести демонстрационные испытания беспилотного аппарата совместно с истребителем Eurofighter Typhoon уже в 2027 году. Согласно документу DIP, аппараты категории CCA будут использовать "суверенную, передовую в мировом масштабе двигательную установку".

По задачам применения БЛА StormFighter отнесен к семейству CCA, предназначенных для совместных действий с пилотируемой авиацией: расширения зоны действия датчиков (сенсоров), несения дополнительного ракетного вооружения, а также повышения выживаемости и боевой эффективности пилотируемых носителей. В рамках программы также анонсирована разработка двух дополнительных типов беспилотных аппаратов: StormChrome – для выполнения задач радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и StormFire – одноразовый ударный беспилотник с дальностью действия до 1000 миль.

Указанные разработки основаны на опыте создания беспилотного аппарата StormShroud, поступившего на вооружение ВВС в 2025 году и предназначенного для подавления радиолокационных станций противника методами РЭБ. Согласно материалам МО Великобритании, аппараты категории CCA рассматриваются как элемент системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны в перспективе 2030-х годов.

Официальный комплект технических требований по программе StormFighter на данный момент не утвержден. Заинтересованность в участии в конкурсных процедурах программы выразили компании BAE Systems и Boeing.

Программа StormFighter рассматривается МО Великобритании как часть усилий по формированию ВВС, обозначаемых как "первые Военно-воздушные силы шестого поколения в Европе", наряду с реализацией программы Global Combat Air Programme (GCAP) по созданию пилотируемого истребителя Tempest совместно с Италией и Японией.