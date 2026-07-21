Boeing на 30% увеличит производство головок самонаведения для ракет PAC-3 для ЗРК Patriot

ЦАМТО, 20 июля. Компания Boeing планирует нарастить производство головок самонаведения для ракет PAC-3 для ЗРК Patriot на 30% – на столько же выпуск этих компонентов вырос и в прошлом году, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Bloomberg.

В прошлом году компания произвела 650 головок самонаведения, сообщил гендиректор подразделения Boeing Defense Стив Паркер. Это совпадает с числом ракет, которое в 2026 году планирует выпустить Lockheed Martin. В текущем году Boeing рассчитывает произвести уже 850 компонентов.

Как сообщало Центральное командование ВС США (CENTCOM), к моменту подписания ирано-американского меморандума 18 июня американские военные израсходовали около 13 тыс. боеприпасов. В их числе – более половины имевшихся ракет Patriot и свыше 45% высокоточных ударных ракет, отмечает "Коммерсант".