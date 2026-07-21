Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Коллегии военного ведомства

ЦАМТО, 20 июля. Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова 17 июля состоялось заседание Коллегии военного ведомства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

На коллегии обсуждался ход реализации приоритетных направлений деятельности военного ведомства в рамках решения задач, поставленных министром обороны в конце 2025 года.

"Задачи, озвученные на декабрьской Коллегии, были поставлены на полгода и на год. Необходимо зафиксировать, как мы справились за полугодие", – отметил Андрей Белоусов.

Министр обороны подробно заслушал доклады заместителей главы военного ведомства о результатах, достигнутых за первое полугодие по линии ответственности, а также планируемых мероприятиях до конца года.

"Я попрошу заместителей министра обороны выступить с ответом на главный вопрос, который я поставил: ожидаемые результаты и какие риски стоят перед нами по отношению к этим результатам", – подчеркнул Андрей Белоусов.

Особое внимание было уделено модернизации Вооруженных Сил, их оснащению, обеспечению боевых действий в зоне СВО, включая вопросы развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения противника, совершенствования системы материально-технического обеспечения и бесперебойных поставок современных образцов вооружения и военной техники.

Также обсуждались вопросы совершенствования системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизации строительного и имущественного комплексов.

Отдельно была рассмотрена тема реализации мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

В заседании Коллегии Минобороны России приняли участие помощник президента Российской Федерации Алексей Дюмин, представители командований военных округов, флотов и руководители центральных органов военного управления.

Замминистра обороны РФ Василий Осьмаков доложил о развитии международного военного сотрудничества и инновационной деятельности

Замминистра обороны РФ отметил, что одной из приоритетных задач, поставленных министром обороны РФ в ходе расширенного заседания Коллегии военного ведомства в декабре 2025 года, является переход на долгосрочный и комплексный характер планирования двустороннего взаимодействия с иностранными государствами.

"В части выполнения поручения о переводе двустороннего взаимодействия на долгосрочную основу, активно работаем над подписанием в этом году многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами", – заявил Василий Осьмаков.

Замглавы военного ведомства также отметил, что в рамках реализации задачи по увеличению совместных учений, за первое полугодие было проведено пять мероприятий совместной боевой подготовки с Индией, Китаем, ЮАР, Ираном и Лаосом.

"В акватории Желтого моря 13 июля завершилось российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2026". А в Мьянме в настоящее время проходит российско-мьянманский учебно-методический сбор по линии Сухопутных войск, который завершится 19 июля. Таким образом, по состоянию на сегодня, проведено семь учений", – добавил он.

В рамках российского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности, министрами обороны ОДКБ принято решение о внедрении в систему подготовки военнослужащих новых специальностей.

Замглавы военного ведомства отдельно остановился на мероприятиях инновационной деятельности и гражданско-военной интеграции.

"Проектный офис на базе технополиса "ЭРА" – сформирован. На базе ГИС промышленности уже функционирует сервис "Воентех" для сбора и поддержки инициатив по перспективным технологиям и разработкам в интересах Вооруженных Сил", – заявил Василий Осьмаков.

По его словам, через сервис поступило свыше 300 заявок, из которых около 100 успешно прошли предварительную экспертизу, 25 поддержаны органами военного управления.

"В части принятия федерального закона "О гражданско-военной интеграции" разработаны концепция и проект. Ведется экспертное обсуждение текста законопроекта", – отметил Василий Осьмаков.

Принятие закона повысит экономическую эффективность расходов на нужды обороны за счет привлечения на добровольной и взаимовыгодной основе частных ресурсов.

Замминистра обороны РФ Дмитрий Щербинин доложил о внедрение цифровых технологий в Минобороны России

Заместитель министра обороны Российской Федерации Дмитрий Щербинин доложил о решении ряда ключевых задач, поставленных на расширенном заседании Коллегии ведомства в декабре 2025 года, включая итоги работы в первом полугодии по одному из приоритетных направлений – внедрение цифровых технологий в Министерстве обороны. В том числе, он доложил о реализации утвержденной Концепции цифровой трансформации Вооруженных Сил Российской Федерации.

Целью цифровой трансформации является достижение и удержание военного и военно-технического превосходства ВС РФ в современных и прогнозируемых военных конфликтах за счет внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Определены исходные данные, цели и задачи, сформирован целевой облик цифровой архитектуры, смысловые и лингвистические взаимоувязки концептуальных документов. Детализированы задачи на прикладном, инфраструктурном и общесистемном уровнях.

В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск ВС РФ. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооруженных Силах Российской Федерации в значительной части центральных органах военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации.

В области развития искусственного интеллекта Дмитрий Щербинин подчеркнул, что развернута локальная справочно-рекомендательная система на основе большой языковой модели. Система активно применяется органами военного управления в повседневной деятельности. Мероприятия выполняются с опережением сроков.

Одновременно в повседневную деятельность внедряется единая информационная среда Минобороны России, направленная на повышение эффективности управления финансами, имуществом, логистикой и другими сферами.

Применение системы ситуационной осведомленности в тактическом и оперативном звеньях повысили эффективность ведения боевых действий соединений и воинских частей в зоне проведения специальной военной операции, обеспечив доступ к востребованным цифровым сервисам в режиме реального времени.

"В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов и обеспечена их информационная безопасность на основе сертифицированных средств защиты", – сказал Дмитрий Щербинин.

Во втором полугодии спланировано дальнейшее внедрение новых сервисов, а также подключение новых пользователей группировок войск в инфраструктуре проекта "СВОД".

Замглавы военного ведомства Алексей Криворучко доложил об оснащении ВС РФ современными вооружением и техникой

В своем выступлении Алексей Криворучко отметил, что в первом полугодии 2026 года основные усилия были направлены на гарантированное обеспечение группировок войск (сил) средствами поражения, готовыми к боевому применению вооружением, военной и специальной техникой, а также закупке и внедрению в войска перспективных образцов вооружения, в том числе БЛА.

По его словам, для обеспечения превосходства над противником количество поставленных в войска БЛА в сравнении с 2025 годом увеличилось более чем в два раза.

Продолжается работа по оснащению созданных воинских частей и подразделений войск беспилотных систем всем необходимым для успешного выполнения боевых задач в рамках СВО.

Замминистра обороны подчеркнул, что создана единая система подготовки специалистов и разработаны соответствующие программы. В учебных центрах организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике.

"Всего за первое полугодие 2026 года подготовлено более 8 тысяч специалистов", – подытожил Алексей Криворучко.

Замглавы военного ведомства генерал-полковник Александр Санчик доложил о проведении мероприятий по развитию системы МТО ВС РФ

По его словам, повышены мобильность и боевой потенциал группировок войск за счет увеличения на 30% количества высокопроходимых мобильных средств передвижения, включая мотоциклы, багги, мотовездеходы в штурмовых подразделениях.

Генерал-полковник Александр Санчик отметил, что за счет комплексного применения различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов, а также совершенствования способов доставки материальных средств, более чем в 2 раза увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения.

Заместитель главы военного ведомства подчеркнул, что в рамках технического перевооружения ремонтно-восстановительных органов осуществлена поставка современного технологического оборудования, организованы цикличное обучение и повышение квалификации специалистов-ремонтников на предприятиях промышленности. В результате сокращены сроки восстановления вооружения, военной и специальной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.