США и союзники получат дополнительные ракеты для систем Patriot по новым заказам только к началу 2029 года

ЦАМТО, 20 июля. США и их союзники смогут получать дополнительные ракеты для ЗРК Patriot по новым заказам (законтрактованным после начала войны с Ираном) только к началу 2029 года, выяснило агентство "РИА Новости", изучив правительственные документы.

На закупку дополнительных боеприпасов в общей сложности выделили 7,13 млрд. долл. в рамках двух действующих контрактов Lockheed Martin. Из этой суммы на заказы армии США приходится 1,93 млрд. долл., а остальные средства поступили от иностранных государств по программе FMS.

Как подсчитало "РИА Новости" на основе бюджетного запроса Пентагона на 2027 ф.г., выделенных средств хватит на закупку для американской армии более чем 1,6 тыс. перехватчиков.

Однако, согласно документам, срок от размещения повторного заказа до поставки PAC-3 MSE составляет около 30 месяцев. То есть ракеты, профинансированные после начала конфликта с Ираном в конце февраля 2026 года, могут поступить заказчикам не ранее конца 2028 года – начала 2029 года.

Кроме того, производство перехватчиков ограничено мощностями завода Lockheed Martin в Техасе, который выпускает около 650 PAC-3 MSE в год.

Как ранее подсчитало агентство, с начала конфликта с Ираном США также одобрили возможные поставки 1,45 тыс. ракет для ЗРК Patriot ОАЭ, Кувейту, Катару и Бахрейну.