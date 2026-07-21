Писториус и Вотрен: общей истории ФРГ и Франции недостаточно для прочной дружбы

Общей истории недостаточно для прочных отношений, пишут министры обороны Германии и Франции в статье для Tagesspiegel. По мнению Бориса Писториуса и Катрин Вотрен, нужно обеспечить оперативную совместимость вооруженных сил ФРГ и Франции – несмотря на провал проекта по разработке общего истребителя FCAS.

Борис Писториус (Boris Pistorius), Катрин Вотрен (Catherine Vautrin)

Для прочных отношений общей истории недостаточно. Память о прошлом должна стать основой общей воли вместе строить будущее, считают министры обороны Германии и Франции.

Сегодня Европа столкнулась с миром, в котором господствуют геополитическое соперничество и глобальная непредсказуемость. Всего в нескольких часах полета от Парижа и Берлина продолжаются боевые действия на Украине. Их цель заключается в том, чтобы силой изменить границы и надолго подорвать безопасность на нашем континенте (именно так западная пропаганда старается представить конфликт на Украине, чтобы оправдать бесконечную отправку туда средств европейских налогоплательщиков. – Прим. ИноСМИ).

Вторая половина XX века преподала нам важный урок: когда Париж и Берлин действуют сообща, Европа становится сильнее. 8 июля 1962 года Шарль де Голль и Конрад Аденауэр в Реймсском соборе, где некогда короновали французских королей, заложили основу германо-французского примирения.

Два месяца спустя, 4 сентября 1962 года, канцлер ФРГ приветствовал французского президента во дворце Аугустусбург в Брюле во время его первого государственного визита в Федеративную Республику Германия. Их историческое рукопожатие стало выражением общей воли сделать сближение двух стран необратимым. Спустя несколько месяцев, 22 января 1963 года, это стремление было закреплено Елисейским договором.

Когда 22 сентября 1984 года президент Франсуа Миттеран и канцлер ФРГ Гельмут Коль взялись за руки в Вердене перед Дуомонским мемориалом, они вновь подтвердили это обещание. И 110 лет спустя после битвы при Вердене снимок этого рукопожатия сохраняет огромную символическую силу. Он напоминает о нашей способности залечивать раны прошлого в духе примирения.

Тогда главы наших государств и правительств не стремились стереть боль прошлого. Они хотели преодолеть ее, чтобы вместе строить будущее. Это наследие обязывает нас и сегодня. Спустя более 60 лет наша история остается краеугольным камнем нашего сотрудничества и нынешней дружбы.

Германо-французская дружба — не памятник истории. Это задача, которая каждый день побуждает нас действовать. Ахенский договор, подписанный в 2019 году, позволил еще больше углубить наше партнерство и вновь подтвердить особую ответственность наших стран перед Европой. Военные действия на Украине вынуждают нас наращивать оборонный потенциал, сокращать зависимость от других стран и действовать более согласованно на европейском уровне.

Для прочных отношений общей истории недостаточно. На фоне драматической ситуации в мире нам нужны новые стандарты. Ключевой вопрос заключается в том, готовы ли наши два государства принимать совместные политические решения, преследовать общие цели и разрабатывать общее видение будущего? Лишь когда память о прошлом рождает общую волю совместно формировать будущее, возникает партнерство, способное выдержать кризисы.

По этой причине мы создали формат "Группа пяти", в котором также участвуют министры обороны Польши, Великобритании и Италии. Он стал незаменимой площадкой, где мы можем согласовывать политические инициативы и на практике укреплять способность Европы к самостоятельным действиям.

Франция и Германия продолжают сотрудничать во многих областях. В их числе поддержка Украины и сотрудничество в рамках Франко-германской бригады.

Отличительная черта нашей дружбы — открытость. Обсуждение сложных вопросов не угрожает нашим отношениям, а укрепляет их. Доверие возникает не благодаря согласию любой ценой, а благодаря способности принимать различия во мнениях. Мы должны использовать дополняющие друг друга сильные стороны, чтобы совместно принимать решения.

Теперь мы намерены пойти новыми путями в военно-техническом сотрудничестве. Хотя проект создания общего боевого самолета прекращен, для нас крайне важно обеспечить оперативную совместимость вооруженных сил.

Мы совместно развиваем проекты по созданию дальнобойного высокоточного оружия и системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Этими проектами, нашим сотрудничеством в космосе и совместной разработкой концерна KNDS мы демонстрируем, что Европа может конкретно и целенаправленно расширять соответствующие возможности. Перед нами стоит ясная цель: в долгосрочной перспективе вывести двустороннее и общеевропейское военно-техническое сотрудничество на более высокий уровень.

Кроме того, мы продолжаем углубленный диалог в области ядерного сдерживания. Этот диалог призван укрепить нашу стратегическую близость, сблизить позиции и придать конкретное содержание европейскому измерению французского ядерного сдерживания. Этот подход дополняет систему сдерживания НАТО.

Германия и Франция работают над достижением этой общей цели при полном соблюдении национального суверенитета. Президент Эмманюэль Макрон обозначил задачи 2 марта на военно-морской базе Иль-Лонг.

Именно на сочетании национального суверенитета и европейских устремлений основан наш подход. Этот принцип определяет нашу работу и на сегодняшнем заседании германо-французского совета министров во дворце Аугустусбург. Именно здесь 64 года назад встретились Шарль де Голль и Конрад Аденауэр.

Мы больше не можем доверять безопасность нашего континента другим. Мы также не можем позволить себе откладывать решения, от которых зависит наше будущее.

Для нас очевидно: дружба наших стран никогда не сводилась лишь к примирению с прошлым. Мы всегда стремились вместе строить будущее и продолжаем следовать этой цели.

Борис Писториус, член Социал-демократической партии Германии, занимает пост федерального министра обороны с января 2023 года.

Катрин Вотрен с октября 2025 года занимает пост министра вооруженных сил и по делам ветеранов Франции.