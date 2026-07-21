Россия оснастила ударные дроны двухдолларовыми компасами для обхода украинских систем РЭБ. Это четвертая доработка за полгода (19FortyFive, США)

19FortyFive: Россия оснастила дроны "Молния" компасом для обхода РЭБ

Россия нашла дешевый и эффективный способ обхода украинских систем РЭБ, пишет 19FortyFive. Всего одна небольшая деталь стоимостью в два доллара доставила огромные проблемы боевикам ВСУ и значительно увеличила эффективность "Молний".

Гарри Казианис

Как сообщает украинский военный советник, на недорогие ударные беспилотники "Молния" стали ставить обычный магнитный компас. Бортовая камера считывает его показания, и аппарат летит дальше даже под воздействием помех. За последние шесть месяцев это уже четвертый способ защиты от подавления на этой модели. И самое примечательное здесь — то, с какой поразительной быстротой обновляют технику.

Россия ответила на многомиллиардную техническую войну компасом за два доллара, и смех здесь неуместен.

В пятницу советник министерства обороны Украины рассказал, что дешевые ударные беспилотники "Молния" снабдили простым магнитным компасом. Его показания фиксирует собственная камера дрона, поэтому он не сбивается с курса при потере спутникового сигнала. В сети над этим посмеялись, но зря. Это уже четвертое решение для защиты навигации, которое появилось на беспилотнике из фанеры примерно за полгода. Именно такая стремительная скорость доработки, а не сама копеечная деталь — главная угроза, с которой сейчас трудно бороться Украине и НАТО.

Деталь за два доллара на российских дронах, которую не может заглушить ни одна система РЭБ в мире

Очередную новость о дешевых российских беспилотниках опубликовал в пятницу утром Сергей "Флеш" Бескрестнов. Этот специалист по радиоэлектронной борьбе и советник министра обороны Украины фактически превратился в главного эксперта по изучению сбитых российских аппаратов. Он сообщил, что на ударные дроны "Молния" стали устанавливать обычный магнитный компас. Прибор закреплен так, чтобы бортовая камера могла фиксировать его показания. Ироничное замечание советника о том, что "технологии Сколково продолжают развиваться" — явный выпад в адрес главного инновационного центра Кремля — задало тон для последующих насмешек. <...>

Такая реакция вполне понятна, однако смех здесь неуместен. Двухдолларовый компас на беспилотнике из фанеры вовсе не свидетельствует о том, что российская программа дронов превратилась в фарс. Перед нами — очередной пример стремительного обновления вооружений, самого быстрого за все время конфликта. И относиться к этому факту нужно так, как относятся украинские специалисты — без тени улыбки.

Почему именно компас?

Здесь кроется строгая логика. Почти каждый беспилотник в этой зоне боевых действий ориентируется по спутниковым сигналам — GPS или ГЛОНАСС. Обе стороны потратили огромные средства на создание помех и подмену этих данных. Целые направления в украинских и российских войсках РЭБ создавались ради одной цели — дезориентировать дрон противника. Магнитный компас сводит все эти усилия на нет.

Он ничего не принимает, ничего не излучает, а реагирует лишь на естественное магнитное поле планеты, которое невозможно отключить ни одной глушилкой в мире. Сочетание древнейшего навигационного прибора с камерой, которая и так установлена на беспилотнике, практически ничего не стоит. Такое решение не требует сложной электроники и дает "Молнии" в условиях радиоподавления самое главное — возможность удерживать курс в сторону цели, пока вокруг бушуют невидимые помехи. В этой простоте и заключается весь смысл. То, что сделано грубо, невозможно сломать.

Четыре решения за шесть месяцев

Компас важен прежде всего тем, что он завершает целую цепочку доработок. Еще в январе телеканал CNN сообщил, что Украина зафиксировала сотни ударов российскими дронами с терминалами Starlink. По оценкам Бескрестнова, цели достигала каждая третья такая "Молния". Спутниковый интернет начисто обходил глушилки GPS. До этого появились версии на оптоволокне: проводной кабель делал беспилотник неуязвимым для радиопомех, пусть и в ущерб дальности и весу заряда. А первого июля произошел новый прорыв. "Молния" ударила по украинскому объекту вообще без антенны управления — только с камерой и бортовым компьютером. Дрон летел и атаковал сам. Независимые аналитики из Calibre Defence изучили снимки обломков и нашли там одноплатный компьютер FlyCore с искусственным интеллектом, созданный для автономных полетов. Бескрестнов тогда отметил: программу наведения сначала обучили на другом дроне, а потом перенесли на одноразовые "Молнии". Он назвал это очень плохим знаком.

А теперь обычный компас решает и ту проблему, с которой не справлялись три прежние доработки.

Смотреть нужно не на отдельные детали, а на общую картину. Starlink спасает от глушения спутников, оптоволокно защищает каналы связи, автономность позволяет работать без оператора, а компас не дает сбиться с курса даже самым дешевым моделям, когда все остальное отказало. Четыре разных ответа на четыре попытки Украины заглушить сигнал. И все это внедрили в один копеечный беспилотник примерно за полгода. Темп сейчас такой, что украинские военные издания выпускают еженедельные обзоры c учетом новых российских версий. В том же июльском выпуске, где описывали автономную "Молнию", появилась информация о БПЛА "Герань" и "Гербера" с увеличенными баками и версия "Герани" под названием "Искатель" для охоты за целями.

Завод за фанерной обшивкой

Речь больше не идет о кустарной сборке, и именно это упускают из виду те, кто смеется над новинкой. Изначально "Молния" была примитивным ударным FPV-дроном. На передовой ее собирали из фанеры, пенопласта и алюминиевых трубок, а летала она примерно на 40 километров. По оценкам Бескрестнова, этот аппарат обходился настолько дешево, что вместо одного разведчика Supercam стоимостью под 100 000 долларов российские военные могли получить десять-пятнадцать "Молний". С тех пор дрон превратился в целое семейство техники. Появились разведывательные версии, тяжелые модификации для сброса противотанковых мин и даже летающие носители для мелких FPV-дронов. А в прошлом месяце беспилотник и вовсе стал экспортным товаром. Госкорпорация "Ростех" показала его на оружейной выставке в Белоруссии под маркой Lightning 13, отметив, что его используют уже пять фронтовых группировок. Иными словами, копеечный компас теперь поставлен на конвейер. Это мощное производство, где массово выпускают фюзеляжи, обновляют их каждую неделю и продают саму идею за границу.

Ограничения и ответ Украины

Но у этой медали есть и обратная сторона. Компас в объективе камеры помогает лишь удерживать курс, но не обеспечивает высокую точность. Такое решение не возвращает беспилотнику прежнюю меткость, а просто предотвращает потерю ориентации в зоне радиопомех. К тому же у семейства "Молния", помимо очевидных достоинств, отмечают и проблемы с надежностью. Средства РЭБ по-прежнему подавляют множество этих аппаратов, хотя Бескрестнов подробно объяснял, почему делать это становится все труднее. Еще весной он предупреждал, что "Молнии" летают слишком низко для РЛС и слишком быстро меняют частоты, из-за чего широкополосное глушение против них неэффективно. <...>

Но и Украина находит свои решения. Когда в небе появилась автономная "Молния", глушить ее было бесполезно. Тогда украинские военные решили ее просто сбить. Это стал первый подтвержденный перехват версии с искусственным интеллектом: над Запорожьем аппарат уничтожили с помощью дронов-перехватчиков General Cherry и Bullet. Издание Euromaidan Press уложило новую реальность всего в несколько слов: "Украина теперь отвечает не глушилками, а пулей".

Что в действительности означает деталь за два доллара

Если отбросить иронию, этот компас указывает на три важные вещи. Российское производство недорогих беспилотников обновляется быстрее любой западной системы военных закупок. Путь от выявления проблемы на поле боя до готового решения занимает считаные недели. Инженеры устраняют многомиллиардные угрозы с помощью двухдолларовых деталей. В их концепции сам планер — лишь расходный материал, а главным оружием служит производственная линия.

Кроме того, подобный подход вынуждает обороняющуюся сторону нести огромные расходы при каждом столкновении. Ей приходится тратить дорогостоящие дроны-перехватчики, комплексы РЭБ и инженерные ресурсы на борьбу с фанерой.

В этом кроется та же логика, что и в массированных налетах "Гераней". Автор статьи уже анализировал эту тенденцию ранее: Россия научилась эффективно и в огромных количествах производить простую технику.

Дело вовсе не в компасе. Главное в этой истории — темп модернизации, благодаря которому он появился. В западных странах сейчас нет процессов, развивающихся столь же быстро.