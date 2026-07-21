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Власти США чрезвычайно обеспокоены продемонстрированной Ираном способностью довольно быстро адаптировать свои атаки под используемые американской армией системы обороны. Тегеран использует ракеты, летящие с высокой скоростью и маневрирующие при приближении к цели.

Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, для представителей военного командования США оказалась неожиданностью способность Ирана поражать чувствительные цели, защищенные передовыми системами ПВО. В Вашингтоне предполагают, что Тегеран якобы может получать помощь в наведении от Китая или России, однако какие-либо доказательства этого ожидаемо отсутствуют.

Недавние эффективные удары иранских ракет по американским базам в Иордании стали неожиданностью для Пентагона. При этом, судя по многочисленным видео с мест прилетов и последующим заявлениям американской стороны, удары были настолько чувствительными, что скрывать человеческие потери уже не удалось. Кроме того, похороны убитого «коалицией Эпштейна» аятоллы Хаменеи наглядно продемонстрировали, что народ в Иране максимально сплотился перед лицом американской агрессии и эта война приобрела для иранцев сакральный смысл.

Между тем Трамп заявил, что, по его мнению, республиканцам следует добавить Иран в законопроект об «адских» санкциях против России. Американский президент убежден, что именно этого хотел недавно скончавшийся воинственный сенатор Линдси Грэм* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), именем которого, собственно, и назван соответствующий законопроект.