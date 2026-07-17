«Кто командир дивизии – ты или я?» Чем грозит частая смена министров обороны на Украине

Полковник Ходаренок: ситуация в военном ведомстве Украины напоминает фильм «Чапаев»

Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь ее кабмин. Особое внимание приковано к министру обороны Михаилу Федорову, чье увольнение связывают с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, с чем связана отставка Федорова и почему ситуация с военным управлением на Украине похожа на сцены из фильмов «Чапаев» и «Веселые ребята».

К слову говоря, министр обороны Украины Михаил Федоров уже подтвердил свою отставку. Он сказал, что не успел завершить трансформацию министерства обороны «в соответствии со стандартами НАТО и здравым смыслом».

«Новая структура была запущена, многие были уволены, было начато много процессов. Но необходимо было еще решительнее увольнять людей, которые тормозили изменения», — так Федоров подвел итоги своей деятельности на посту главы военного ведомства Украины.

Со времен обретения Украиной независимости обязанности министра обороны в Незалежной исполняли более 20 человек и среди них были иногда фигуры просто фантастические (вплоть до обладающих воинскими званиями капитан запаса). Почти никто из них не задерживался на этом посту хоть сколько-нибудь продолжительное время. Сроки пребывания варьировались от четырех дней (Иван Бижан) до обычных полутора-двух лет. Правда, есть и одно исключение. Этот рекорд остается за Александром Кузьмуком, который возглавлял военное ведомство Украины дважды и по совокупности набрал около шести лет.

Но основная причина постоянной смены персоналий на посту министра обороны Украины, начиная с 2022 года, заключается в просто удивительной схеме управления, принятой в военной организации Украины.

К примеру, если ведется конфликт высокой интенсивности на континентальном театре военных действий, да еще на территории собственной страны, то наиболее целесообразная схема управления (проверенная временем и испытанная в сражениях и боях) следующая: верховный главнокомандующий (плюс ставка ВГК) – Генштаб – оперативно-стратегические объединения войск (сил). Министр обороны в случае начала военных действий становится одним из заместителей верховного, а обязанности главы военного ведомства возлагаются на верховного.

Американская система управления: президент – верховный главнокомандующий, его советник — председатель ОКНШ (Объединенный комитет начальников штабов). Однако такая схема командования на театрах военных действий для войны на собственной территории не годится, как бы не присматривались к ней на Украине.

Казалось бы, ничего не надо выдумывать и изобретать. Есть схема, давным-давно доказавшая свою эффективность и действенность. Включение каких-либо дополнительных фигур и оргштатных структур в эту схему не приводит к повышению эффективности управления, а только порождает дублирование функций и неминуемо приводит к зарождению конфликтного потенциала (поскольку непременно возникает двоевластие).

Но на Украине все-таки бросились в изобретательство. И должность министра обороны на военное время сохранили, и учредили главнокомандующего ВСУ, и толком не расписали между всеми действующими лицами вопросы административного и оперативного управления. То есть сразу заложили несколько мин замедленного действия.

В частности, в этом случае точно начнет искрить между верховным главнокомандующим и главкомом Вооруженными силами Украины, какой бы мир и согласие между ними формально не царили. Конфликт между этими фигурами просто вопрос времени.

Постоянно будет возникать ситуация как в киноленте «Чапаев»: «Кто командир дивизии – ты или я? Ты. И я». И как бы тщательно не были расписаны обязанности и функционал между этими двумя лицами на Украине (а по факту и этого толком не сделано), стычки и скандалы просто неизбежны.

Примерно такая же ситуация моментально возникает по линии главнокомандующий ВСУ – министр обороны Украины. И скандал с битьем посуды становится просто неотвратимым явлением. Ситуация один к одному в любом случае будет развиваться как в знаменитой ленте «Веселые ребята»: «Эту фразу надо играть не так! — Нет, так! – Он прав! – Нет, он не прав! – Эту фразу надо играть так!». В фильме эта дискуссия закончилась хорошей дракой.

Приблизительно так же сегодня завершился спор между главкомом ВСУ Сырским и министром обороны Михаилом Федоровым. По данным украинских же источников, заседания украинской ставки верховного главнокомандующего почти сразу с момента назначения на должность Михаила Федорова превратились в постоянное выяснение отношений между ним и Сырским в полном соответствии с уже упомянутыми лентами «Чапаев» и «Веселые ребята». На данном этапе президент Украины Владимир Зеленский принял сторону Сырского.

Но не будет большим удивлением и скорая отставка вновь испеченного министра обороны Украины, кто бы им не стал.

По последним данным, глава МВД Украины Игорь Клименко уже отказался возглавить министерство обороны страны.

Однако в любом случае в отношениях между министром обороны и главнокомандующим ВСУ вновь вспыхнет проблема выяснения отношений. Кадровая чехарда в военном ведомстве Незалежной приобретает перманентный характер.

Просто удивительно, что при такой фантастической схеме управления военной организацией Украины Киеву удалось обеспечить устойчивость обороны в оперативно-стратегическом отношении. Но это, скорее, не благодаря, а вопреки.

Михаил Ходаренок

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).