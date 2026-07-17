Стартап из США развернет в этом году гигантское зеркало на орбите Земли

Орбитальное зеркало

Американский регулятор FCC выдал калифорнийскому стартапу Reflect Orbital лицензию на запуск и эксплуатацию первого орбитального спутника-зеркала «Эарендил-1». Запуск запланирован на этот год: аппарат развернет 18-метровую светоотражающую пленку, чтобы включать солнечный свет на Земле по требованию. Как сообщает Space.com, долгосрочная цель стартапа — группировка из 50 тысяч орбитальных зеркал к 2035 году.

Технология Reflect Orbital обещает обеспечить «круглосуточную солнечную энергию», направляя свет на наземные солнечные электростанции по ночам. Помимо зеленой энергетики, она может использоваться для поисково-спасательных операций, в строительной и с/х отраслях. Однако проект уже вызвал жесткую критику. В FCC поступило более 1800 обращений. Астрономы предупреждают о катастрофической угрозе для темного неба. Яркость спутниковых лучей в 4 раза выше света полной Луны, что может нарушить экосистемы из-за прямого освещения и рассеяния в атмосфере. При масштабировании до 50 тысяч спутников глобальная яркость ночного неба может вырасти на 300%, сделав наземные телескопы почти бесполезными. Также существуют риски для зрения: интенсивные орбитальные лучи могут вызывать необратимые повреждения глаз у любителей астрономических наблюдений, а также ослеплять пилотов и водителей. В ответ Reflect Orbital внедрила три защитных механизма: ограничение света целевой зоной, мгновенное отключение луча и обход чувствительных территорий вроде обсерваторий. Компания уверяет, что интенсивность луча не превысит естественного солнечного света и безопасна для глаз. Пока «Эарендил-1» будет летать один, как локальный краткосрочный эксперимент. Но в случае успеха он откроет путь к новой орбитальной индустрии, где тихая темнота ночного неба может стать роскошью, канувшей в прошлое.

Александр Козырев