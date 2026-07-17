Европейское оборонное агентство опубликовало обзор по военным расходам стран-членов ЕС в 2025-2026 гг.

ЦАМТО, 16 июля. Европейское оборонное агентство (EDA) опубликовало актуализированные данные по оборонным расходам государств-членов Европейского союза (ЕС) за 2025 год и прогноз на 2026 год.

Согласно опубликованным данным, совокупные оборонные расходы 27 государств-членов ЕС в 2025 году составили 418 млрд. евро, превысив первоначальный прогноз EDA и продемонстрировав прирост на 20% относительно уровня 2024 года. В 2026 году расходы прогнозируются на уровне 454 млрд. евро.

Объем в 418 млрд. евро соответствует 2,2% совокупного валового внутреннего продукта (ВВП) государств-членов ЕС, что превышает действовавший целевой показатель НАТО в 2% ВВП. Прогнозируемый показатель 2026 года – 454 млрд. евро, что составит 2,4% ВВП. Для сравнения: в 2024 году оборонные расходы ЕС-27 составляли 349 млрд. евро (1,9% ВВП), в 2021 году – 218 млрд. евро.

EDA фиксирует, что темп роста оказался выше первоначально прогнозировавшегося, в том числе вследствие задействования механизма национальной оговорки об отступлении от бюджетных правил (National Escape Clause, NEC) и активизации инструмента кредитования в сфере безопасности и обороны (Security Action for Europe, SAFE) с объемом займов до 150 млрд. евро.

Объем оборонных инвестиций (статья расходов, включающая закупку вооружения и военной техники, а также проведение модернизации) достиг в 2025 году 134 млрд. евро, что составляет 32% от совокупных оборонных расходов и является наивысшим зафиксированным EDA показателем. Расходы на НИОКР составили 17 млрд. евро или 4,0% от общего объема оборонных расходов. Агентство констатирует, что разрыв между темпами роста закупок ВиВТ и финансированием НИОКР продолжает увеличиваться.

Доля совместных закупок в структуре оборонных инвестиций в 2025 году составила 24%, оставаясь ниже целевого показателя. EDA констатирует неравномерное распределение совместных закупок по государствам-членам ЕС и секторам ВиВТ. Национальные подходы по-прежнему доминируют в процессах развития потенциала: циклы закупок и жизненного цикла техники остаются в значительной степени несинхронизированными между государствами, что ограничивает экономию на масштабах и возможностях по обеспечению совместимости. При этом 68% оборонных инвестиций государств-членов ЕС направляется в пользу предприятий промышленной базы оборонно-технологического сектора ЕС (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB).

EDA отмечает, что ускорение роста оборонных расходов все в большей мере ограничивается возможностями вооруженных сил освоить и конвертировать выделяемое финансирование в реальный боевой потенциал. К числу сдерживающих факторов относятся: временные циклы производства ВиВТ, недостаточность административных и кадровых ресурсов, а также давление со стороны требований долгосрочной устойчивости расходов на техническое обслуживание, эксплуатацию и личный состав. EDA констатирует, что рост инвестиций не обеспечивает пропорционального оперативного прироста: несоответствия по компонентам личного состава, инфраструктуры и операционно-технического обслуживания ограничивают оперативную готовность.

Основными инструментами, обеспечивающими финансирование наращивания оборонного потенциала государств-членов ЕС, являются: инструмент SAFE (Security Action for Europe) с объемом займов до 150 млрд. евро, охвативший 19 государств-членов ЕС; Европейская программа развития оборонной промышленности (European Defence Industry Programme, EDIP) с бюджетом 1,5 млрд. евро; Европейский оборонный фонд (European Defence Fund, EDF) общим объемом 8 млрд. евро на 2021-2027 годы.

По оценке EDA, выход на целевой показатель НАТО в 3,5% ВВП к 2035 году потребует от государств-членов ЕС дополнительно около 254 млрд. евро ежегодно, что предполагает совокупные расходы порядка 635 млрд. евро в год.