Но фоне украинского конфликта британская BAE Systems увеличила выручку в полтора раза

Ежегодная выручка британской оборонной компании BAE Systems выросла почти в 1,5 раза – до более 28 млрд фунтов стерлингов (почти 38 млрд долларов США) с начала российско-украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корпоративную отчетность компании.

Согласно годовому отчету компании за 2021 год, тогда выручка составила 19,521 млрд фунтов стерлингов (26,4 млрд долларов).

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В 2025 году эта цифра увеличилась до 28,3 млрд фунтов стерлингов. Таким образом, рост выручки за период украинского конфликта составил почти 45%.

Примерно в 1,5 раза вырос объем продаж – с около 21 млрд фунтов (28,42 млрд долларов) до почти 31 млрд фунтов (чуть меньше 42 млрд долларов).

Операционная прибыль возросла примерно на 20% – с около 2,4 млрд фунтов стерлингов (около 3,21 млрд долларов) до 2,9 млрд фунтов стерлингов (3,9 млрд долларов). При этом сумма выплат дивидендов выросла на более чем 44% – с 25,1 до 36,3 пенса на одну акцию.

Неизвестно, насколько поставки военной техники Киеву сказались на показателях. Компания не раскрывает данные о поставках своих вооружений на Украину. В годовом отчете за 2025 год Украина упомянута всего семь раз – преимущественно в контексте докладов об общей ситуации в мире.