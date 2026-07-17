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Известия.ru

В РФ начались испытания лазерного комплекса «Перун» против любых типов БПЛА

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

В России начались испытания новейшего лазерного комплекса «Перун», способного эффективно противодействовать любым типам беспилотных летательных аппаратов благодаря генерации до 15 минут непрерывного излучения. Об этом 16 июля сообщили в научно-производственном центре (НПЦ) «Сварог».

«Новейшие средства лазерного противодействия беспилотникам любого типа «Перун» в настоящее время проходят испытания в России. Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов — объектов военно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса, транспортной и критической инфраструктуры, в том числе портов и др. Также «Перун» может применяться в составе мобильных групп», — привели в ТАСС сообщение центра.

Как уточнили разработчики, комплекс способен находиться в режиме боевого дежурства до 5 часов, обеспечивая дальность поражения воздушных целей на расстоянии до 5 километров. Одной из ключевых особенностей системы является крайне низкая стоимость эксплуатации — один условный выстрел, эквивалентный 10 секундам непрерывного лазерного излучения, обходится примерно в 205 рублей.

Газета The Telegraph 3 июля сообщила, что современные российские реактивные беспилотники сделали атаки ВС РФ более эффективными. Отмечается, что техническое превосходство новых российских аппаратов привело к тому, что украинская сторона больше не может полагаться на свои мобильные огневые группы и беспилотники-перехватчики.

Пресс-служба «Ростеха» 30 июня заявила, что холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию, разработал помехозащищенную систему радиосвязи для беспилотных авиационных систем. Отмечалось, что основным преимуществом радиолиний новой системы является адаптация по скорости и частоте передачи данных в сочетании с режимом псевдослучайной перестройки рабочей частоты.

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