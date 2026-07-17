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ЦАМТО

Выручка BAE Systems с начала конфликта на Украине выросла почти в 1,5 раза

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Гаубица М777
Гаубица М777.
Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

ЦАМТО, 16 июля. Ежегодная выручка британской компании BAE Systems выросла почти в 1,5 раза – до более 28 млрд. фунтов стерлингов (почти 38 млрд. долл.) с начала конфликта на Украине.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на корпоративную отчетность компании.

Согласно годовому отчету компании за 2021 год, тогда выручка составила 19,521 млрд. фунтов стерлингов (26,4 млрд. долл.).

В 2025 году эта цифра увеличилась до 28,3 млрд. фунтов стерлингов. Таким образом, рост выручки за период украинского конфликта составил почти 45%, отмечает агентство.

Примерно в 1,5 раза вырос объем продаж – с 21 млрд. фунтов (28,42 млрд. долл.) до почти 31 млрд. фунтов (почти 42 млрд. долл.).

Операционная прибыль возросла примерно на 20% – с 2,4 млрд. фунтов (около 3,21 млрд. долл.) до 2,9 млрд. фунтов (3,9 млрд. долл.). При этом сумма выплат дивидендов выросла на более чем 44% – с 25,1 пенса до 36,3 пенса на одну акцию.

При этом, как отмечает "РИА Новости", неизвестно, насколько поставки военной техники Киеву сказались на показателях. Компания не раскрывает данные о поставках своих вооружений на Украину. В годовом отчете за 2025 год Украина упомянута всего семь раз, преимущественно в контексте докладов об общей ситуации в мире.

Однако, согласно заявлениям украинских властей, BAE Systems открыла офис на Украине в 2023 году. Тогда же компания подписала с Киевом соглашение о сотрудничестве по локализации производства и рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, поставкам запасных частей и производству на Украине гаубиц L119.

Тогда же В.Зеленский заявил, что украинские военные уже применяют оружие BAE Systems, в том числе гаубицы L119 и M777 и боевую машину пехоты CV90.

Компания также поставляет Украине боеприпасы, произведенные в Британии. В частности, в Уэльсе строится новый завод, который, как утверждается, увеличит производство артиллерийских снарядов в Британии в 16 раз по сравнению с 2023 годом.

Как сообщали британские СМИ, предприятие позволит нарастить поставки Киеву. Изначально запустить производство планировалось летом 2025 года, однако проект забуксовал на фоне проблем с британским военным бюджетом.

Агентство "РИА Новости" в начале июня выяснило, что Армия США планирует также заключить контракт с британской BAE Systems на обслуживание БМП Bradley и БРЭМ M88A2 для Украины. Соглашение, которое будет курировать командование по контрактам американской армии на военной базе в Детройте, рассчитано на период с июля 2026 по июль 2027 года.

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