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ЦАМТО

США могут заработать более 37 млрд. долларов на продаже Patriot союзникам на Ближнем Востоке

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 16 июля. США могут заработать более 37 млрд. долл. на продажах ракет, радаров, ПУ и другого оборудования из состава комплексов Patriot своим союзникам на Ближнем Востоке на фоне конфликта с Ираном.

Об этом сообщает "РИА Новости", проанализировав документы Пентагона.

С марта по май 2026 года Пентагон направил в Конгресс семь уведомлений о новых сделках и расширении действующих оборонных соглашений с ОАЭ, Кувейтом, Бахрейном и Катаром, следует из изученных "РИА Новости" данных.

Наибольшая доля оборонных заказов на Patriot приходится на Кувейт – 19,8 млрд. долл. ОАЭ планируют направить на закупки 11,81 млрд. долл., Катар – 4,01 млрд. долл., Бахрейн – 1,625 млрд. долл. В совокупности стоимость этих предварительных соглашений составляет 37,245 млрд. долл.

В общей сложности потенциальные контракты предусматривают поставку 1,45 тыс. ракет PAC-3 MSE и тысячу ракет типа GEM-T, подсчитало "РИА Новости".

Основными подрядчиками по сделкам названы американские корпорации RTX, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

При этом официальные уведомления Минобороны США не являются окончательным заключением сделок, а их итоговая стоимость и точные объемы поставок могут измениться в ходе переговоров (как правило, в меньшую сторону).

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Страны
Бахрейн
Иран
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