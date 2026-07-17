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ЦАМТО

NBC News: реальные расходы США на конфликт с Ираном могли достичь 100 млрд. долларов

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Иранские протестующие во время протеста внутри бывшего посольства США в Тегеране, Иран
Иранские протестующие во время протеста внутри бывшего посольства США в Тегеране, Иран.
Источник изображения: © AP Photo / Ebrahim Noroozi

ЦАМТО, 16 июля. Реальные расходы США на военную кампанию против Ирана составляют от 80 до 100 млрд. долл., что более чем в три раза превышает официально признанную Пентагоном сумму.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на внутренние оценки Минобороны США.

"В Пентагоне заявили, что война обошлась США примерно в 30 млрд. долл., однако внутренняя оценка общих расходов составляет от 80 до 100 млрд. долл.", – отмечает телеканал.

По оценке NBC News, официальная сумма в 30 млрд. долл. включает в себя в основном только стоимость израсходованных боеприпасов без учета расходов на ремонт разрушенной инфраструктуры и замену потерянной боевой техники.

Согласно майскому отчету Исследовательской службы конгресса США, американские ВВС в ходе военной кампании потеряли более 40 летательных аппаратов, в том числе истребители F-15E и F-35A, штурмовик A-10, самолеты-заправщики KC-135, беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-4C Triton.

При этом стоимость восстановления американских военных объектов на Ближнем Востоке, пострадавших от ответных иранских ударов, оценивается более чем в 30 млрд. в долл., приводит "РИА Новости" оценку телеканала.

Кроме того, официальные данные, по информации NBC, не учитывают расходы на логистику, содержание двух авианосных групп, эвакуацию военных и последние два месяца боев, в ходе которых США нанесли сотни новых ударов и потеряли еще несколько самолетов.

Как сообщает профильный портал Iran War Cost Tracker, администрация президента США Дональда Трампа израсходовала на военную кампанию против Ирана уже более 113,3 млрд. долл.

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Страны
Иран
США
Продукция
A-10 Warthog
F-15
F-35A
Global Hawk
KC-135
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
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