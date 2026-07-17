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В Чехии заявили о недопустимости участия Праги в закупках оружия для Киева по программе PURL

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Флаг Чехии
Флаг Чехии.
Источник изображения: © flickr.com / Sébastien Avenet

ЦАМТО, 16 июля. Участие Чехии в программе PURL по закупкам оружия для Украины неприемлемо, заявил спикер Палаты депутатов парламента Чехии и лидер входящего в правящую коалицию движения SPD Томио Окамура в интервью Чешскому ТВ.

"Для меня передача денег в программу PURL совершенно неприемлема, я это отвергаю. Я с этим принципиально не согласен, это не должно повториться", – цитирует "РИА Новости" заявление Т.Окамура.

По словам спикера, он узнал о том, что глава МИД Петр Мацинка санкционировал перечисление в программу PURL около 140 млн. крон (около 6,6 млн. долл.) уже после того, как это произошло.

Как сообщил Т.Окамура, он уже заявил о своей позиции партнерам по правящей коалиции, в которую, помимо SPD, входят еще два движения – ANO, возглавляемое премьером Андреем Бабишем, и "Автомобилисты", лидером которого является глава МИД Мацинка, и призвал их выполнять правительственную программу, которая предусматривает лишь гуманитарную, но никак не военную помощь Украине.

Ранее правительство Бабиша отказалось участвовать в выделении странами ЕС на оборонные расходы Украине 70 млрд. евро, а в "чешской инициативе" по боеприпасам для ВСУ теперь ограничивается лишь ролью посредника без собственного финансового участия в данной акции, отмечает "РИА Новости".

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