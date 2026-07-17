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Военный рассказал о превосходящем все вооружение ВСУ типе оружия

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Военный Дандыкин: Последние модификации Су-30 превосходят все, что находится у ВСУ

Последние модификации истребителя Су-30 превосходят все, что находится на вооружении Украины, включая американские F-16 и французские Mirage, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об уникальности российской техники специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Очевидно, что Су-75 и последние модификации Су-30 — это истребители 4++. Соответственно, они превосходят, по идее, все, что сейчас находится на вооружении киевского режима, включая F-16 и Mirage. Я уже не говорю о Су-57. Это вообще истребитель 5 поколения. Даже противник признает его мощь», — сообщил Дандыкин.

Ранее обозреватель РИА Новости Андрей Коц рассказал, что модернизированные боевые самолеты Су-30СМ2 и Су-34М, которые недавно получили Вооруженные силы (ВС) России, станут серьезным козырем в зоне специальной военной операции (СВО).

По его словам, данные самолеты создавались с учетом особенностей современных войн, а их модернизированные версии существенно эволюционировали, по сравнению с первыми образцами.

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Проекты
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