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Военное обозрение

Трамп упростил доступ к военному ИИ для ОАЭ за помощь в войне против Ирана

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Источник изображения: topwar.ru

Администрация президента Дональда Трампа значительно упростила Объединённым Арабским Эмиратам доступ к передовым американским чипам, используемым для обучения моделей искусственного интеллекта. Решение принято вскоре после того, как ОАЭ оказали поддержку США во время недавнего обострения конфликта с Ираном. Причём речь идёт в первую очередь о чипах военного назначения.

По данным источников в Белом доме, смягчение экспортных ограничений стало «жестом благодарности» за помощь со стороны Абу-Даби. Однако в Демократической партии этот шаг вызвал резкую критику. Демократы в США утверждают, что решение может быть связано с конфликтом интересов: ОАЭ имеют значительные финансовые связи с бизнес-структурами, аффилированными с семьёй Трампа.

Одновременно растёт обеспокоенность по поводу роли ИИ в военных действиях. Искусственный интеллект всё чаще используется Пентагоном для планирования операций. В контексте недавнего удара по школе в Иране, в результате которого погибло более 160 человек, в СМИ и соцсетях активно распространяются утверждения, что именно алгоритмы ИИ «навели» американские ракеты на гражданский объект. И стоит отметить, что в США уже используют новую линию защиты: мол, операцию планировал ИИ, а не мы.

Такой подход вызывает серьёзные вопросы о юридической и этической ответственности за применение автономных систем в боевых условиях. Критики предупреждают, что передача чувствительных технологий союзникам на Ближнем Востоке на фоне растущей милитаризации ИИ может создать дополнительные риски распространения технологий двойного назначения.

Напомним, что среди разработчиков ИИ уже обсуждается мнение относительно того, что искусственный интеллект - «ядерное оружие» современности.

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