Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35

№1

ID: 19190 16.07.2026 01:38

Основные недостатки по К.Коппу эксперту из Великобритании Критика

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У одного из F-35 в Японии отвалилась передняя стойка шасси (Источник: CCTV)

В статье посвящённой оценке возможностей истребителя F-35 для прорыва противовоздушной обороны военный аналитик К. Копп[англ.] назвал технологическую стратегию разработки истребителя провальной[218]. Также отмечено, что с середины 1990-х годов произошли качественные изменения боевых возможностей систем ПВО вероятных противников США (России, Китая и т. п.), в то время, как в процессе разработки F-35 отдельные стороны его малозаметности ухудшились[218].



Член австралийского парламента и бывший военный эксперт Деннис Дженсен высказал мнение, что F-35 не может составить достойную конкуренцию новейшим средствам ПВО. Он добавил, что США, предлагая своим стратегическим партнёрам истребитель F-35 вместо F-22 Raptor, уподобляются продавцу мотоциклов, который хочет предложить покупателю скутер[219].



По мнению австралийского аналитического центра Air Power Australia, F-35 не соответствует требованиям к истребителю пятого поколения из-за сравнительно высокой ЭПР[218][220], невозможности полёта на сверхзвуковой скорости без использования форсажа[220][221], а также низких маневренности[220][221], тяговооружённости[220][221] и живучести[222]. В свою очередь представители Lockheed Martin заявили, что F-35 способен преодолевать звуковой барьер без использования форсажа и развивать скорость до M=1,2. Также было заявлено, что по результатам первых натурных испытаний ЭПР оказалась ниже, чем было указано в техническом задании и работы по её уменьшению продолжатся[223].



14 января 2015 года, через 6 лет после первого полёта, F-35A проиграл манёвренный учебный бой F-16D Block 40. Военный корреспондент Дэвид Экс[англ.]*, прочитав отчёт летчика-испытателя, назвал его свидетельством фундаментальных проблем конструкции F-35, который при общей стоимости программы более триллиона долларов является самым дорогим оружием в истории[224]. В 2017 году F-35 впервые приняли участие в учениях ВВС США «Red Flag», в ходе учений F-35 одержали победу 15:1 в воздушных боях с самолётами F-16 «эскадрильи Агрессор»[225].



В марте 2015 года стало известно, что во время испытаний F-35B инженеры столкнулись с проблемой при обнаружении наземных целей, возникающей при полёте в строю. Когда группа F-35 обнаруживает цель, программный комплекс самолётов не может определить является ли угроза единичной или это несколько объектов[226].



В 2015 году Пентагоном было проведено исследование, которое показало, что катапультный взлёт F-35C может быть опасен для здоровья пилотов. Из 105 лётчиков, 74 после старта с использованием катапульты пожаловались на «умеренную боль», ещё 18 сообщили о «сильной боли», один пилот заявил о «сильной непрекращающейся боли»[227][228]. При взлёте пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины, при этом у некоторых из них спадают шлемы[229].



9 августа 2016 года секретариатом обороны был опубликован внутренний меморандум, посвящённый рискам достижения полной боевой готовности программы JSF в котором был перечислен целый комплекс критических проблем, связанных с боевым применением F-35[230]. Среди наиболее острых недостатков указывается на невозможность использовать встроенную авиапушку без существенной модификации пушечной установки и самолёта, ограниченные возможности при поражении наземных движущихся целей, ограниченные возможности систем ночного видения, неудовлетворительные характеристики сенсоров авионики и т. д. Данный документ спровоцировал горячую дискуссию на страницах самых авторитетных международных печатных и аналитических центров, включая «Блумберг»[231], Aviation Week[англ.][232], Popular Mechanics[233] и др.



В сентябре 2016 года ВВС США временно приостановили эксплуатацию истребителей. Причиной стали механические дефекты в изоляции системы охлаждения топливных баков[234][235].



В декабре 2016 года избранный президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость программы F-35 вышла из-под контроля[236][237][238]. Компания Lockheed Martin, в ответ на критику, инвестировала значительные средства в программу по уменьшению итоговой стоимости самолётов[239]. Однако независимая израильская пресса высказала озабоченность высокой стоимостью программы разработки, называя сумму 1,5 триллиона долларов, при отсутствии оперативной готовности машины на тот момент[240]. Среди основных проблем было указано на ошибки в программном обеспечении авионики и систем вооружения (на 2017 ни один самолёт не может использовать пушку в бою, максимум двумя ракетами воздух-воздух может оперировать программное обеспечение[156]), опасность задействования системы катапультирования для пилотов, вес которых менее 75 килограммов, неудобство использования нашлемного оснащения, которое обладает такими габаритами, что затрудняет пилотам даже поворот головы в кабине. Цитируя подробный отчёт директора отдела проверки и тестирования Пентагона (DOT&E) доктора М. Гилмора[англ.], было указано на наличие 91 дефекта (только по категориям 1 и 2). Приводятся данные, что самолёт станет полностью функционален не ранее 2021 года[240].



В октябре 2017 года стало известно, что пилоты F-35 продолжают сообщать о симптомах, которые могут свидетельствовать о кислородном голодании. Жалобы поступали на головокружение, покалывание пальцев и дезориентацию[241][242].



В ноябре 2017 стало известно, что Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения вооружённых сил истребителями F-35 после того, как на самолётах нашли следы коррозии, превышающей допустимые пределы[243][244].



По состоянию на 2018 год, согласно докладу Пентагона, в общей сложности не устранены порядка тысячи различных дефектов[245][246][247]. 111 дефектов относятся к первой категории сложности (могут привести к гибели, тяжёлой травме, профессиональным заболеваниям), а 855 — ко второй (неисправность отдельных элементов конструкции и бортовых систем). Так, полёт в грозу угрожает самолёту разрушением планера из за чрезмерного содержания пластиков, а также угрозы взрыва топлива в баках без соответствующей защиты; улучшенные версии программного обеспечения для истребителя появлялись уже 31 раз, однако некоторые ключевые недостатки до сих пор не исправлены[248]. Доля готовых к бою самолётов находится на уровне около 50 %, причём её не удаётся существенно повысить с октября 2014 года.



Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам заявил, что F-35C имеет недостаточный для поражения вражеских целей боевой радиус. По мнению экспертов, проблема возникла из-за того, что авианосцам, на которых будут базироваться F-35C, придётся держаться от врага на большом расстоянии, чтобы не стать жертвой ракетной атаки. Также утверждается, что новый военно-морской истребитель, разработка которого стала частью самой дорогостоящей военной программы в истории США, уже устарел[249].



В январе 2019 года «Блумберг» опубликовал доклад Пентагона, в котором приведены факты о выявленных критических проблемах с надёжностью и долговечностью самолёта, точностью его оружия, программным обеспечением[159][162][163]. Многие из 60 F-35B подлежат списанию из-за усталостных разрушений планера наступивших примерно в 4 раза раньше срока[250][251], а высокотехнологичное покрытие, благодаря которому новые истребители оказываются невидимы для радаров противника, изнашивается быстрее, чем ожидалось[252] (исчезновение покрытия на F-22 в боевой обстановке ранее также регистрировалось[253]).



В апреле 2020 года Defense News сообщило, что для предотвращения повреждений хвостовой части F-35 при движении на сверхзвуковой скорости, вместо технического решения, требующего длительной разработки и лётных испытаний, будет введено эксплуатационное ограничение. Отмечается, что данное решение сделает невозможным для F-35C проведение сверхзвуковых перехватов[254].



В январе 2021 года интернет-издание Hush-Kit опубликовало мнение анонимного пилота о кабине F-35. Технологию шлема лётчик назвал великолепной, при этом отметив, что предпочёл бы интегрированному в него функционалу традиционный ИЛС. Положительную оценку за широкую вариативность отображаемой информации получил сенсорный экран, однако в условиях полёта примерно каждая пятая попытка взаимодействия с ним может быть неудачной. Ещё одной особенностью назван голосовой ввод, но пилот не счёл её полезной и не стал бы на неё полагаться в реальной обстановке, при перегрузках[255][256].



Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан назвал программу F-35 «провальной»[257].



46 истребителей F-35 вышли из строя из-за проблем с двигателями по причине неожиданного износа[258].