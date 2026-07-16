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ЦАМТО

Франция и Украина согласовали дорожную карту закупки истребителей Rafale и ЗРК SAMP/T NG

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Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T NG
Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T NG.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 15 июля. По итогам саммита "коалиции желающих", прошедшего 13 июля в Париже, президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннюю дорожную карту в области оборонного сотрудничества.

Документ конкретизирует декларацию о намерениях, подписанную 17 ноября 2025 года на авиабазе Вилакубле, и переводит ряд ее положений в плоскость реализуемых обязательств.

Как сообщает Defence Industry Europe, дорожная карта предусматривает приобретение Украиной первоначальной партии из 16 многофункциональных истребителей Dassault Rafale в стандарте F4. Поставка запланирована на период 2028-2029 годов, летная подготовка личного состава украинских ВВС должна начаться в ближайшие месяцы.

Дорожная карта разработана с учетом текущей загрузки сборочной линии Dassault Aviation на заводе в Мериньяке. Темп производства составляет в настоящее время 2 самолета в месяц. Выход на темп 3 ед. в месяц запланирован на 2026-2027 годы, 4 ед. в месяц – на период с 2028-2029 годов. Это означает, что производственные слоты для украинской партии, по всей видимости, уже зарезервированы в портфеле заказов компании, включающем поставки для Франции, Индонезии, Сербии, ОАЭ и ряда других заказчиков.

В рамках дорожной карты Украина подтвердила твердый заказ первой батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) SAMP/T NG (Surface-to-Air Missile Platform / Terrain, New Generation), разработанного консорциумом Eurosam (совместное предприятие Thales и MBDA). Первоначальным рамочным форматом договоренности от ноября 2025 года предусмотрена передача в общей сложности 8 батарей (48 пусковых установок, по 6 ПУ на батарею), каждая с восемью ракетами на ПУ. Июльская дорожная карта уточняет порядок реализации этой программы и предусматривает первый твердый заказ.

Соглашение впервые в истории двустороннего взаимодействия Франции и Украины включает передачу производственных лицензий на ряд образцов управляемого оружия для организации их изготовления на территории Украины. Лицензионное производство охватывает: высокоточные авиабомбы AASM Hammer для платформ МиГ-29, Су-25 и Су-27; крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG, применяемые с украинских бомбардировщиков Су-24; ракеты-перехватчики Aster 30 для ЗРК SAMP/T. По заявлению президента Макрона, данная мера направлена на ускорение наращивания запасов и повышение устойчивости цепочек поставок в условиях продолжающихся боевых действий.

Вопрос финансирования закупки остается нерешенным в части заключения финального имплементирующего контракта. Dassault Aviation рассматривает соглашение как юридически обязывающее только с момента внесения оговоренного авансового платежа. Среди рассматриваемых механизмов – европейский инструмент SAFE (Security Action for Europe), привлечение замороженных российских активов в счет кредита Киеву объемом до 140 млрд. евро (решение на уровне ЕС еще не принято), а также возможное кредитование со стороны французских банков. Ряд союзников Украины также обязался предоставить существенную финансовую помощь Киеву.

Июльская дорожная карта реализует положения декларации о намерениях от 17 ноября 2025 года, подписанной на авиабазе Вилакубле. Тот документ устанавливал долгосрочный ориентир на закупку до 100 самолетов Rafale F4 к 2035 году, 8 батарей SAMP/T NG, управляемых авиабомб серии AASM и беспилотных авиационных систем. Нынешняя дорожная карта конкретизирует первый этап этой программы, закрепляя параметры первой эскадрильи и первой батареи SAMP/T NG.

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