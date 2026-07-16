Европейские компании формируют консорциум Bliksem EXO для разработки перехватчика верхнего уровня системы ПРО

ЦАМТО, 15 июля. Несколько европейских компаний подписали письмо о намерениях по созданию консорциума Bliksem EXO для разработки суверенного экзоатмосферного перехватчика верхнего эшелона ПРО, совместимого с архитектурой НАТО.

Как сообщает Defence Industry Europe, проект заявлен как средство перехвата баллистических ракет средней дальности, включая средства класса "Орешник" с отделяемыми и маневрирующими боевыми блоками, на маршевом участке полета за пределами атмосферы по схеме "hit-to-kill".

Согласно распределению ролей, Destinus выступает лидером и головным подрядчиком, отвечающим за интеграцию системы и боевой элемент противоракетной системы EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle), MBDA Deutschland – за двигатель, пусковую установку и контейнер, Safran – за головку самонаведения и системы навигации, Airbus – за командование, управление и боевое применение (BMC4I), Thales – за цепочку РЛС и датчиков от раннего предупреждения до управления огнем.

Согласно опубликованным данным, стороны намерены в течение трех месяцев заключить обязывающее соглашение о консорциуме, в августе начать совместные инженерные работы, а уже в 2027 году провести первое испытание EKV в космосе.