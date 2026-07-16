Украина получила разрешение направить часть средств займа ЕС на закупку китайских комплектующих для БЛА

ЦАМТО, 15 июля. Еврокомиссия дала Киеву формальное разрешение направить часть средств оборонного займа ЕС на импорт комплектующих для БЛА из КНР.

Решение принято в рамках механизма оборонного кредитования Украины, предусматривающего финансирование закупок вооружения, военной техники и их компонентов из стран-не членов ЕС при соблюдении установленных процедур контроля.

По данным Financial Times, обсуждается возможность направления до 6 млрд. евро на закупку БЛА, в том числе китайских комплектующих для беспилотников.

В публикациях со ссылкой на источники в ЕС уточняется, что речь идет о закупке комплектующих китайского производства для беспилотных авиационных комплексов, включая узлы силовой установки, элементы бортовой электроники и другие агрегаты, используемые при сборке БЛА. Указывается, что поставки будут осуществляться из КНР по контрактам украинских государственных и частных структур, задействованных в производстве и эксплуатации беспилотных систем.

Согласно сообщениям СМИ, закупаемые комплектующие предназначены для серийных разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов, применяемых Вооруженными силами Украины. Отмечается, что финансирование позволит нарастить выпуск БЛА ближней и средней дальности действия, а также БЛА оперативно-тактического класса, при сохранении существующей номенклатуры платформ.

Импорт китайских комплектующих для БЛА предполагает использование существующих логистических маршрутов поставок продукции двойного назначения на Украину через третьи страны. Ожидается, что часть закупаемых узлов и агрегатов будет интегрироваться в уже освоенные на Украине линейки беспилотных комплексов без существенной модификации базовой конструкции планеров и систем управления.