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ЦАМТО

Минобороны Польши: Варшава пока не имеет возможности принять участие в "антибаллистической коалиции"

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Флаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 15 июля. Польша пока не имеет возможности принять участие в так называемой "антибаллистической коалиции". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина в понедельник объявили о создании коалиции для противодействия баллистическим ракетам с целью повышения противоракетного потенциала.

"Это инициатива, за которой мы будем наблюдать. Если будет потенциал оружейных предприятий, и они захотят в этом участвовать, то мы к этому открыты", – сказал Косиняк-Камыш журналистам.

"Пока мы держим паузу по "антибаллистической" инициативе, в то же время мы принимаем участие в других инициативах", – добавил он.

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