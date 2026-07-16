"Есть чем похвастаться": ВМФ России вошел в тройку сильнейших в мире (The National Interest, США)

TNI: ВМФ России — один из сильнейших в мире

ВМФ России вошел в тройку сильнейших в мире, пишет автор статьи на страницах The National Interest. Страна сохраняет один из мощнейших военно-морских флотов, отчасти из-за необходимости поддерживать боевые возможности на трех океанах.

Гаррисон Касс (Harrison Kass)

Пожалуй, неудивительно, что сильнейшими флотами в мире обладают США и Китай, но и другие страны могут за себя постоять на море.

Почти каждая великая держава в мировой истории стремилась создать мощный флот, чтобы утвердить свою военную силу. Историки вроде Альфреда Тайера Мэхэна отмечали, что морская мощь не раз определяла дальнейший ход мировой истории, и страны с сильными флотами, как правило, играют огромную роль в геополитике. Начиная с 1500-х годов господство Испанской империи на море открыло ей доступ к богатствам Нового Света. И наоборот, поражение Великой армады от Королевского флота Великобритании в 1588 году ознаменовало упадок Испании как великой державы и, в свою очередь, привело к возвышению Британской империи. В течение последующих столетий британцы "правили морями" — до тех пор, пока в начале 20-го века их не вытеснили США.

Сегодня США доминируют на море, но им все чаще приходится противостоять крепнущей мощи Китая, чему немало способствует его огромная промышленная база. Преуспеет ли в этом Америка или нет, несомненно, во многом предрешит исход 21-го века. Помимо мирового соперничества между США и Китаем, к противостоянию на море готовятся и другие региональные соперники — Греция и Турция, Индия и Пакистан, Иран и Саудовская Аравия. Крупнейшие военно-морские силы мира роднит наличие внешнего соперника, которому они готовятся противостоять и от которого планируют защищаться.

Каковы критерии военно-морской мощи?

Составлять рейтинги военно-морских флотов мира — задача не из простых, и размер и мощь — это разные показатели. Что же точнее и красноречивее — совокупный тоннаж или общее количество кораблей? И как размер флота сочетается с его фактической мощью?

На эти вопросы нет очевидных ответов — отсюда и жаркие споры о том, как корабли разных стран сочетаются друг с другом и как сопоставить такие характеристики, такие как скорость и огневую мощь. В конечном счете, единственный способ определить раз и навсегда, чей флот сильнее — это прямое противостояние, а это совсем не тот исход, которого мы должны желать в ядерный век. И даже в этом случае исход морских сражений могут предопределить факторы — доступ к информации, грамотные решения руководства, подготовка матросов и офицеров и миллион других мелочей, выходящих за рамки характеристик боевых кораблей.

Чтобы избежать субъективности, большинство рейтингов строятся либо на численном составе флота, либо на его совокупном тоннаже. Однако оба эти показателя не дают должного представления о боевой эффективности. По первому критерию лидирует Китай, по второму — США с их 11 суперавианосцами классов "Форд" и "Нимиц".

Всемирный каталог современных военных кораблей WDMMW выстраивает свой рейтинг на основе реальной стоимости. Он не ограничивается простым подсчетом и учитывает также модернизацию, логистику, атакующие и оборонительные возможности, а также запасы материальных средств. Этот подход дает более полное представление о мировой морской мощи, чем простой подсчет кораблей. Более того, так в пятерке сильнейших флотов оказались два неожиданных претендента.

5. Южная Корея

Всего кораблей: 147

Водоизмещение: 428 тысяч тонн

Численность личного состава (на действительной службе): 80 тысяч

Военно-морские силы Республики Корея располагают относительно компактным, но высокотехнологичным и боеготовым флотом. Опорой ВМС Сеула служат два многоцелевых десантных корабля (де-факто авианосца), 13 эсминцев с управляемыми ракетами, 17 фрегатов, 3 корвета и 21 современная дизель-электрическая подлодка. Южная Корея также располагает одной из крупнейших в мире судостроительных отраслей, возглавляемой триадой гигантов — Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries и Hanwha Ocean. Исполинские верфи дали бы Южной Корее неоспоримое преимущество, если бы дело действительно дошло до драки.

У ВМС Южной Кореи две миссии: служить щитом от КНДР и морским противовесом для США в борьбе с Китаем. Южная Корея глубоко интегрирована в сеть поддержки ВМС США в Азии и регулярно принимает у себя американские авианосцы (в последний раз в Сеуле гостил "Джордж Вашингтон" в ноябре 2025 года. Из-за постоянной вражды с КНДР южнокорейский флот круглосуточно находится в состоянии повышенной боевой готовности.

4. Индонезия

Всего кораблей: 245

Водоизмещение: 325 тысяч тонн

Личный состав (на действительной службе): 65 тысяч

Индонезию уже не всегда оценивают в мировых делах по достоинству, хотя это четвертая по численности населения страна в мире, а ее столица Джакарта — крупнейший город на планете. Хотя экономика Индонезии по-прежнему относительно невелика, а ВВП на душу населения составляет всего порядка 5 300 долларов, страна стабильно демонстрирует высокий экономический рост. И по мере того как положение Индонезии на мировой арене крепнет, она наращивает инвестиции в оборону — в частности, модернизировала свой флот, чтобы лучше противостоять Китаю, чьи нашумевшие территориальные претензии в Южно-Китайском море, обозначенные "Девятипунктирной линией" заходят в том числе в индонезийские воды.

Рейтинг на основе реальной стоимости неожиданно вывел ВМС Индонезии в первую пятерку. Правда, они не располагают ни авианосцами, ни эсминцами, что резко ограничивает их мощь. Вместо этого ВМС Индонезии опираются на локализованную структуру из четырех ударных подводных лодок, семи фрегатов, 25 корветов и около 30 десантных кораблей.

Индонезия хорошо подготовлена к воспрещению доступа противнику и защиты архипелагов — весьма разумная стратегия, поскольку в состав страны входит в общей сложности свыше 17 тысяч островов, разбросанных по Юго-Восточной Азии и Океании. Хотя в открытых водах у индонезийских вооруженных сил немного шансов противостоять более крупному противнику, такому как ВМС США или Народно-освободительной армии, они чрезвычайно хорошо оснащены для защиты собственных вод. Кроме того, Индонезия осуществляет тактический контроль над Малаккским и Зондским проливами — важнейшими артериями в мире и ключевыми точками для международного судоходства и размещения сил. Поэтому по масштабу геополитических последствий военный конфликт в Юго-Восточной Азии наверняка превзойдет нынешний кризис в Персидском заливе.

3. Россия

Всего кораблей: 283

Водоизмещение: 1 426 500 тонн

Численность личного состава (на действительной службе): примерно 200 тысяч человек (оценки разнятся)

Россия — крупнейшая страна в мире, причем с большим отрывом. Ее площадь составляет 17,1 миллиона квадратных километров. Она раскинулась на 11 часовых поясов, охватывая почти половину Земного шара. Как некогда заметил президент Владимир Путин, в России никогда не заходит солнце: к тому времени, когда над Калининградом опускается ночь, на Камчатке уже брезжит рассвет.

Однако, несмотря на свой географический простор, Россия долгое время боролась за статус морской державы. Ее основные точки выхода к океану на западе — Санкт-Петербург и Калининград. Оба расположены на Балтике и легко блокируются военно-морскими силами НАТО. Полуостров Крым на Черном море теоретически блокируется Турцией, которая запирает доступ к Средиземному морю через Босфор. В Тихом океане у нее обстоят дела лишь немногим лучше. Ее основные порты на Дальнем Востоке — Владивосток, Восточный и Находка. Все они расположены за Первой островной цепью и легко отрезаются в случае конфликта с США и их союзниками. Эта причудливая география также приводит к тому, что Россия, по сути, вынуждена поддерживать четыре параллельных флота — Балтийский, Черноморский, Северный и Тихоокеанский (а также меньшую флотилию на Каспии). Более того, эти флоты должны действовать независимо друг от друга: как правило, усиливать один флот кораблями другого нецелесообразно.

Уступая лишь США и Китаю, Россия сохраняет на вооружении одни из мощнейших военно-морских сил в мире, отчасти из-за необходимости поддерживать боевые возможности на всех четырех театрах. В настоящее время Россия располагает более чем 250 действующими боевыми кораблями в составе четырех флотов. Однако ее надводный флот был серьезно подорван долгим промышленным застоем. Надежность единственного авианосца "Адмирал Кузнецов" давно вызывает нарекания. Он был выведен из эксплуатации в 2017 году, и, поскольку конфликт на Украине "съедает" все больше средств, Россия может поставить на своем нем крест и отправить на слом.

Зато в подводной войне России есть чем похвастаться. Что характерно, так было еще с советских времен: Москва давно оценила перспективу, что советские подводные лодки при необходимости могут прорваться сквозь европейскую оборону и нанести ущерб США и их союзникам по НАТО в Атлантике. В настоящее время Россия располагает 12 действующими ПЛАРБ классов "Дельфин" (по классификации НАТО: Delta IV) и "Борей", а также 49 ударными подлодками с крылатыми ракетами. Классы "Щука" (Victor III), "Щука-Б" (Akula) и "Ясень" работают на атомной тяге и имеют практически неограниченный запас хода, тогда как "Варшавянка" (Kilo) и "Лада" оснащены дизель-электрическими двигателями.

2. Китай

Всего кораблей: 405

Водоизмещение: 3 192 000 тонн

Численность личного состава: 384 000 человек

Китай имеет богатую военно-морскую историю. В начале 15-го века знаменитый мореплаватель Чжэн Хэ совершил семь экспедиций (или "путешествий за сокровищами") по всему миру, достигнув на западе восточного побережья Африки и Красного моря. Однако странствия Чжэна не впечатлили императора из династии Мин, который приказал сжечь его корабли после его возвращения. Таким образом, военно-морская мощь Китая резко сократилась почти в тот же момент, когда мощь Европы, наоборот, окрепла — с весьма прискорбными последствиями для страны.

Войны Китая в 19-м и 20-м веках — против Японии, Южной Кореи и коалиции под началом США, Индии и Вьетнама — велись почти исключительно на суше. В коммунистическую эпоху после 1949 года Пекин владел лишь второстепенным флотом в основном из бывших в эксплуатации советских кораблей, вполне пригодных для отражения прибрежных угроз (и потенциальной атаки на Тайвань), но не для серьезной демонстрации силы. Ситуация начала меняться в 1990-х годах на фоне обширных перемен во внешней политике Китая. Пекин ясно дал понять, что считает развитие флота и, в частности, способность противостоять ВМС США, краеугольным камнем своей региональной стратегии. Он вложился не только в демонстрацию мощи посредством авианосцев и надводных кораблей, но и в строительство искусственных островов в окрестных акваториях, особенно в пределах "Девятипунктирной линии" в Южно-Китайском море.

Пекин считает его своей собственностью и выдвинул территориальные претензии, настроив против себя почти всех меньших соседей.

ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) — самые многочисленные на планете. Располагая более 400 кораблями, Пекин делает ставку на количество в противовес давнему качественному превосходству ВМС США. Военно-морская мощь Китая в настоящее время сосредоточена на трех действующих авианосцах — "Ляонин", "Шаньдун" и "Фуцзянь". Четвертый уже строится, а к 2035 году ожидается, что их количество достигнет восьми. В дополнение к авианосцам предусмотрены крупные силы прикрытия из более чем 70 корветов и других небольших ударных кораблей. Под водой Пекин эксплуатирует около 60 атомных и дизель-электрических подводных лодок.

Хотя по суммарному тоннажу Китай по-прежнему значительно уступает США, у него есть два основных преимущества. Во-первых, внутренняя промышленная база Пекина намного мощнее, что позволяет Пекину стремительно сократить отставание в случае крупной войны. Так, считается, что его коммерческие судостроительные мощности примерно в 200 раз превышают американские. Во-вторых, если ВМС США выполняют широкий спектр задач по всему миру — в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе — то преимущество Китая заключается в концентрации: он действует исключительно в собственной географической зоне при надежной поддержке систем ограничения и воспрещения доступа и маневра.

1. США

Всего кораблей: 232

Водоизмещение: 8 266 000 тонн

Численность личного состава (на действительной службе): 344 000 человек

Относительно небольшое количество кораблей ВМС США — как отмечалось выше, меньше, чем у Индонезии — несколько обманчиво. США не имеют равных демонстрации глобальной мощи: по этому показателю с ними не может сравниться ни одна страна. В настоящее время ВМС эксплуатируют 11 атомных авианосцев, десять из которых относятся к постепенно устаревающему классу "Нимиц" и один — к новому классу "Форд". Каждый из авианосцев имеет водоизмещение 100 тысяч тонн или более (примерно вдвое больше "Ляонина" с показателем в 54 тысяч тонн) и на 20% больше "Фуцзяня" (80 тысяч тонн). Хотя самый старый из авианосцев класса "Нимиц", CVN-68, готовится к выводу из эксплуатации, второй корабль класса "Форд", CVN-79, ждет своего часа, чтобы занять его место в строю — вероятно, это произойдет весной 2027 года. В обозримом будущем остальные "Нимицы" также будут заменены на "Форды" по принципу "один к одному".

Мощь американских авианосцев дополняется большим количеством других боевых кораблей. ВМС США располагают 32 десантными кораблями различных классов, выполняющими функции авианосцев в миниатюре. Для их поддержки у них имеется 75 эсминцев, оснащенных системой противоракетной обороны AEGIS — в основном класса Arleigh Burke ("Арли Берк"), при этом в строй регулярно вводятся новые корабли. А под водой США содержат полностью ядерный флот из ПЛАРБ и быстроходных ударных подлодок: 14 лодок класса "Огайо", оснащенных ядерным оружием, четыре того же класса в неядерном оснащении и 53 подлодки классов "Лос-Анджелес" (Los Angeles), Seawolf ("Морской волк") и Virginia ("Виргиния").

На протяжении десятилетий США выступали гарантом глобальной морской торговли. Всякий раз, когда суда под любым флагом сталкиваются с угрозами — от пиратства у берегов Сомали и Гвинейского залива до угроз с суши в Персидском заливе или Баб-эль-Мандебе — ВМС США почти всегда первыми приходят на выручку. Это стало предметом гордости моряков — но и подобием ахиллесовой пяты. США были и остаются бесспорным лидером по океанской мощи, однако их силы разбросаны по нескольким театрам. Несмотря на внушительные размеры, ультрасовременное качество и исключительную техническую оснащенность, остается неясным, справятся ли ВМС США в конфликте великих держав с противником сопоставимой силы (или даже несколькими, вместе взятыми). Стратеги в Вашингтоне надеются это исправить благодаря растущим военным бюджетам и передовым программам создания новых кораблей и подводных лодок.

Сравнение: пять крупнейших военно-морских флотов